Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Украинец получил доход в $101 миллион
Украинский боксер Александр Усик попал в список 20 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2025 года, заняв 11-ю позицию с доходом в $101 миллион.
Украинский боксер заработал более $100 миллионов благодаря успешным выступлениям на ринге, а также контрактам и рекламным соглашениям, в частности сотрудничеству с многочисленными брендами.
В 2025 году лидером рейтинга стал Криштиану Роналду с колоссальным доходом в $275 миллионов. Вторую позицию занял Стивен Карри ($156 млн), а третьим стал Тайсон Фьюри ($146 млн).
Топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года:
- Криштиану Роналду – $275 млн
- Стивен Карри – $156 млн
- Тайсон Фьюри – $146 млн
- Дак Прескотт – $137 млн
- Лионель Месси – $135 млн
- Леброн Джеймс – $133,8 млн
- Хуан Сото – $114 млн
- Карим Бензема – $104 млн
- Сёхэй Отани – $102,5 млн
- Кевин Дюрант – $101,4 млн
- Александр Усик – $101 млн
- Джон Рам – $100 млн
- Яннис Адетокунбо – $94,4 млн
- Скотти Шефлер – $92,5 млн
- Дешон Уотсон – $91,8 млн
- Киллиан Мбаппе – $90 млн
- Рори Макилрой – $87,9 млн
- Патрик Махоумс – $86,8 млн
- Джордан Лав – $83 млн
- Джаред Гофф – $80,8 млн
