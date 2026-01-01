Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Профессиональный бокс
01 января 2026, 22:22
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?

Украинец получил доход в $101 миллион

Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик попал в список 20 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2025 года, заняв 11-ю позицию с доходом в $101 миллион.

Украинский боксер заработал более $100 миллионов благодаря успешным выступлениям на ринге, а также контрактам и рекламным соглашениям, в частности сотрудничеству с многочисленными брендами.

В 2025 году лидером рейтинга стал Криштиану Роналду с колоссальным доходом в $275 миллионов. Вторую позицию занял Стивен Карри ($156 млн), а третьим стал Тайсон Фьюри ($146 млн).

Топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года:

  1. Криштиану Роналду – $275 млн
  2. Стивен Карри – $156 млн
  3. Тайсон Фьюри – $146 млн
  4. Дак Прескотт – $137 млн
  5. Лионель Месси – $135 млн
  6. Леброн Джеймс – $133,8 млн
  7. Хуан Сото – $114 млн
  8. Карим Бензема – $104 млн
  9. Сёхэй Отани – $102,5 млн
  10. Кевин Дюрант – $101,4 млн
  11. Александр Усик – $101 млн
  12. Джон Рам – $100 млн
  13. Яннис Адетокунбо – $94,4 млн
  14. Скотти Шефлер – $92,5 млн
  15. Дешон Уотсон – $91,8 млн
  16. Киллиан Мбаппе – $90 млн
  17. Рори Макилрой – $87,9 млн
  18. Патрик Махоумс – $86,8 млн
  19. Джордан Лав – $83 млн
  20. Джаред Гофф – $80,8 млн

