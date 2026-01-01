Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?

Украинский боксер Александр Усик попал в список 20 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2025 года, заняв 11-ю позицию с доходом в $101 миллион.

Украинский боксер заработал более $100 миллионов благодаря успешным выступлениям на ринге, а также контрактам и рекламным соглашениям, в частности сотрудничеству с многочисленными брендами.

В 2025 году лидером рейтинга стал Криштиану Роналду с колоссальным доходом в $275 миллионов. Вторую позицию занял Стивен Карри ($156 млн), а третьим стал Тайсон Фьюри ($146 млн).

Топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года: