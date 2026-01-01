Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением

Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский подвел итоги 2025 года.

«Я с благодарностью прощаюсь с 2025 годом!!!

Наверное, следует объективно сказать, что он был одним из самых непростых в моей жизни...

Он принес мне множество приятных мгновений, опыта и знаний...

Но он также дал прекрасную возможность увидеть моменты, требующие развития, совершенствования и доработки...

Любые события, происходящие в жизни человека, — это в первую очередь часть пути, и ни в коем случае не его окончание...

Это я уже проходил как игрок... Теперь придется пройти и в новом качестве.

Я благодарен своей семье, которая всегда была рядом со мной, и только они одни знают все, что происходило со мной и у меня внутри...

Спасибо тебе, Моя Любовь, за это, несмотря на все твои трудности и проблемы... Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Я благодарен детям за поддержку и прошу у них прощения, что не всегда мог быть рядом и был недостаточно внимателен к ним...

Буду наверстывать эти упущенные минуты, пока есть такая возможность...

С большой благодарностью благодарю друзей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не отворачивались и всегда были рядом... И конечно же, низкий поклон и слова благодарности нашим Защитникам и Защитницам, нашим Вооруженным Силам Украины — нашим воинам Света...

Вот с кого нам следует брать пример... Этот год показал многое и многих...

Каждое событие и каждый человек — это урок и бесценный опыт...

И за это я тоже благодарен этому году... Это огромный багаж опыта и знаний, который я непременно возьму с собой в Новый 2026 год и буду использовать...

Я с благодарностью отпускаю 2025 год и с надеждой уверенно иду в Новый 2026 год!

Слава Украине, Слава Нации, Слава ВСУ. Вместе к Победе!», – написал Шовковский в Инстаграме.