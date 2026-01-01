Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Тренер подвел итоги событий 2025 года
Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский подвел итоги 2025 года.
«Я с благодарностью прощаюсь с 2025 годом!!!
Наверное, следует объективно сказать, что он был одним из самых непростых в моей жизни...
Он принес мне множество приятных мгновений, опыта и знаний...
Но он также дал прекрасную возможность увидеть моменты, требующие развития, совершенствования и доработки...
Любые события, происходящие в жизни человека, — это в первую очередь часть пути, и ни в коем случае не его окончание...
Это я уже проходил как игрок... Теперь придется пройти и в новом качестве.
Я благодарен своей семье, которая всегда была рядом со мной, и только они одни знают все, что происходило со мной и у меня внутри...
Спасибо тебе, Моя Любовь, за это, несмотря на все твои трудности и проблемы... Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я благодарен детям за поддержку и прошу у них прощения, что не всегда мог быть рядом и был недостаточно внимателен к ним...
Буду наверстывать эти упущенные минуты, пока есть такая возможность...
С большой благодарностью благодарю друзей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не отворачивались и всегда были рядом... И конечно же, низкий поклон и слова благодарности нашим Защитникам и Защитницам, нашим Вооруженным Силам Украины — нашим воинам Света...
Вот с кого нам следует брать пример... Этот год показал многое и многих...
Каждое событие и каждый человек — это урок и бесценный опыт...
И за это я тоже благодарен этому году... Это огромный багаж опыта и знаний, который я непременно возьму с собой в Новый 2026 год и буду использовать...
Я с благодарностью отпускаю 2025 год и с надеждой уверенно иду в Новый 2026 год!
Слава Украине, Слава Нации, Слава ВСУ. Вместе к Победе!», – написал Шовковский в Инстаграме.
