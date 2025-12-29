Футболисты Динамо не доверяли и не уважали тренера

Игорь Костюк заменил Александра Шовковского на посту главного тренера киевского «Динамо».

Журналист Александр Золотогорский сообщил, что Шовковскому не хватало доверия и уважения со стороны футболистов, и это чувствовалось внутри коллектива, что и стало причиной его увольнения. В то же время отмечается, что нынешний наставник Игорь Костюк пользуется авторитетом среди игроков киевского гранда.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.