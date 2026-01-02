ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022

Несколько часов назад СМИ сообщили, что костариканский легионер «фиолетовых» Джевисон Беннетт хочет покинуть черкасский клуб из-за нехватки игрового времени.

Корреспондент Sport.ua попытался выяснить ситуацию, обратившись к генеральному директору клуба Василию Каюку, который был достаточно лаконичным:

– Василий Васильевич, какая ситуация с Беннеттом? Клуб рассчитывает на игрока?

– Возможно, Беннетт напрямую общается с Футбол 24, не знаю. Мне ничего не известно. Мы рассчитываем на Беннетта, он остается с нами, – сказал Каюк.

Джевисон перешел в ЛНЗ в марте 2025 года. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей за черкасский клуб, результативными действиями не отмечался. Беннетт был участником ЧМ-2022 в составе сборной Коста-Рики.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу, набрав 35 очков в 16 турах.