Эспаньол принимает максимальные меры безопасности перед дерби с Барселоной

«Эспаньол» делает все, чтобы минимизировать риски перед дерби с «Барселоной».

Ранее клуб добился переноса этого матча с последних туров, где решаются все ключевые вопросы чемпионата, и пытался обеспечить максимально спокойную атмосферу во время встречи с «Барселоной».

Вся предварительная подготовка дерби в «Эспаньоле» была сосредоточена на предотвращении рисков: клуб хорошо понимал, что возвращение Жоана Гарсии, который летом перешел в «Барселону», на RCDE Stadium вызывает повышенную напряженность среди болельщиков. Задолго до многочисленных встреч с полицией Mossos d’Esquadra по вопросам безопасности, установки сеток за воротами и умеренной активности в течение недели – без интервью игроков, с открытой тренировкой для семейной аудитории – клуб пытался минимизировать риски, подав два прямых запроса в Ла Лигу.

Во-первых, «Эспаньол» еще до лета попросил, чтобы дерби на RCDE Stadium, по возможности, не проводилось в последних турах чемпионата, как это обычно происходило в последние сезоны. Клуб считал бессмысленным «подливать масла в огонь» в матче, который традиционно считается высокорискованным (как в прошлом сезоне и в сезоне 2022/23), когда «Барселона» становилась чемпионом в этот день, а параллельно «перико» находились в сложной турнирной ситуации. В мае прошлого года возле стадиона произошел массовый наезд: водитель из соседнего района сбила 14 человек, двое из которых получили серьезные травмы и потребовали недель лечения в отделении интенсивной терапии.

Хотя эта просьба была удовлетворена, Ла Лига не учла вторую заявку «Эспаньола» – провести матч как можно раньше, конкретно в 16:15 по местному времени. Очевидно, что чем позже начнется игра, тем более напряженной может стать атмосфера среди некоторых групп болельщиков, которые будут продолжать «разогрев» перед матчем еще на несколько часов. Именно так и произошло, так как дерби было назначено на 21:00 – самое позднее возможное время проведения.

Это происходит на фоне особенно критической ситуации для «Эспаньола» не спортивного, а дисциплинарного характера. RCDE Stadium находится под предупреждением о возможном закрытии с 26 сентября 2024 года, когда после завершения матча Ла Лиги против «Вильярреала» стакан, брошенный с трибун, попал в грудь арбитру Алехандро Кинтеро Гонсалесу. При этом стадион уже ранее получил матч при закрытых дверях из-за вмешательства на поле во время дерби 14 мая 2023 года.