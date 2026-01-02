В субботу, 3 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Астон Вилла

Нынешний сезон проходит для коллектива очень уверенно. Хотя в прошлом туре «Арсенал» и прервал победную серию «виллианов», они все еще остаются на лидерских позициях. За 19 игр Премьер-лиги клубу удалось набрать 39 зачетных пунктов, позволяющих занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. И от 1-го, и от 5-го места «Астон Вилла» отстает на 6 очков.

За 6 поединков Лиги Европы бирмингемцам удалось завоевать 15 баллов. Благодаря этому клуб занимает 3-ю строчку общей таблицы соревнований, а от 1-го места его отделяет только худшая разница забитых/пропущенных голов.

Ноттингем Форест

А вот для «лесников» все складывается не столь гладко, особенно если учитывать показатели прошлого сезона. За 19 матчей чемпионата Англии «Ноттингем» набрал всего 18 очков, из-за чего и сейчас находится на 17-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета не очень велико – всего 4 зачетных пункта.

В Лиге Европы «Форест» выступает увереннее. После 6 матчей на его счету есть 11 баллов, благодаря которым он занимает 11-ю строчку общей таблицы турнира. Расстояние от необходимого топ-8 за 2 поединка до завершения основного этапа составляет 2 очка.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». За этот отрезок «бирмингемцам» удалось добыть в борьбе 3 победы, в 2-х других матчах выигрыш одерживал «Ноттингем».

Интересные факты

«Ноттингем» проиграл в каждом из 3 последних матчей.

«Астон Вилла» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.

«Астон Вилла» победила в каждом из 10 предыдущих домашних поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 1.83.