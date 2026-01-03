Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1. Зинченко – в запасе. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
3 января состоялся матч «Астон Виллы» и «Ноттингем Фореста» в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Победу в матче оформила «Астон Вилла», обыграв соперника со счетом 3:1.
Украинский защитник Александр Зинченко провёл весь матч в запасе «Ноттингем Фореста».
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января
«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» – 3:1
Голы: Уоткинс, 45+1, Макгинн, 49, 73 – Гиббс-Уайт, 61
Видеообзор матча:
События матча
