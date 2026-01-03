Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1. Зинченко – в запасе. Видео голов
Чемпионат Англии
Астон Вилла
03.01.2026 14:30 – FT 3 : 1
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2026, 23:54 | Обновлено 03 января 2026, 23:57
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1. Зинченко – в запасе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1. Зинченко – в запасе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января состоялся матч «Астон Виллы» и «Ноттингем Фореста» в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Победу в матче оформила «Астон Вилла», обыграв соперника со счетом 3:1.

Украинский защитник Александр Зинченко провёл весь матч в запасе «Ноттингем Фореста».

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января

«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» – 3:1

Голы: Уоткинс, 45+1, Макгинн, 49, 73 – Гиббс-Уайт, 61

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Юри Тилеманс.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Дилан Баква.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Мэтти Кэш.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Морган Роджерс.
Астон Вилла Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джон Макгинн Олли Уоткинс Морган Гиббс-Уайт видео голов и обзор Александр Зинченко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
