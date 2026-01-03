Начало новой серии? Астон Вилла дома одолела Ноттингем Форест

В субботу, 3 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест».

Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Этот матч стал первым для «Астон Виллы» после сокрушительного поражения от «Арсенала» (1:4), которое завершило их серию из 11 побед подряд во всех турнирах.

Английская Премьер-лига 2025/26. 20-й тур, 3 января

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1

Гол: Воткинс, 45+1, Макгинн, 49, 73 – Гиббс-Уэйт, 61