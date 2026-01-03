Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Начало новой серии? Астон Вилла дома одолела Ноттингем Форест
Чемпионат Англии
Астон Вилла
03.01.2026 14:30 – FT 3 : 1
Ноттингем Форест
Англия
03 января 2026, 16:26 | Обновлено 03 января 2026, 16:29
324
1

Начало новой серии? Астон Вилла дома одолела Ноттингем Форест

Матч завершился со счетом 3:1

Начало новой серии? Астон Вилла дома одолела Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест».

Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал первым для «Астон Виллы» после сокрушительного поражения от «Арсенала» (1:4), которое завершило их серию из 11 побед подряд во всех турнирах.

Английская Премьер-лига 2025/26. 20-й тур, 3 января

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1

Гол: Воткинс, 45+1, Макгинн, 49, 73 – Гиббс-Уэйт, 61

Астон Вилла Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Олли Уоткинс Джон Макгинн Морган Гиббс-Уайт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Mark4854590
Поразка від Арсеналу стала своєрідним ляпасом для Астон Вілли. І добре, що команда швидко від нього відійшла
