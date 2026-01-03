Начало новой серии? Астон Вилла дома одолела Ноттингем Форест
Матч завершился со счетом 3:1
В субботу, 3 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест».
Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот матч стал первым для «Астон Виллы» после сокрушительного поражения от «Арсенала» (1:4), которое завершило их серию из 11 побед подряд во всех турнирах.
Английская Премьер-лига 2025/26. 20-й тур, 3 января
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1
Гол: Воткинс, 45+1, Макгинн, 49, 73 – Гиббс-Уэйт, 61
Starting the new year as we mean to go on ✊— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 3, 2026
Three points. Three goals. pic.twitter.com/oKGFVYkLeB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Джессику Понше из Франции
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе