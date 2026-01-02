Выгодное предложение. Клуб УПЛ продает форварда в Африку

Клуб УПЛ Колос согласился продать форварда Матиаса Оевуси, который не является основным исполнителем команды.

Колос неожиданно получил выгодное предложение от марокканского клуба Раджа, который готов оформить полноценный трансфер, что полностью устраивает Колос.

26-летний нападающий в нынешнем сезоне забил лишь 1 гол в 12 матчах.

Летом 2025 года Колос приобрел Оуевуси у Валенсьенна ориентировочно за 170 тысяч евро.

Колос первую часть сезона УПЛ закончил на 6-й позиции с 25 набранными очками.