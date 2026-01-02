Украина. Премьер лига02 января 2026, 16:54 | Обновлено 02 января 2026, 17:08
680
0
Выгодное предложение. Клуб УПЛ продает форварда в Африку
Оевуси покидает команду
02 января 2026, 16:54 | Обновлено 02 января 2026, 17:08
680
0
Клуб УПЛ Колос согласился продать форварда Матиаса Оевуси, который не является основным исполнителем команды.
Колос неожиданно получил выгодное предложение от марокканского клуба Раджа, который готов оформить полноценный трансфер, что полностью устраивает Колос.
26-летний нападающий в нынешнем сезоне забил лишь 1 гол в 12 матчах.
Летом 2025 года Колос приобрел Оуевуси у Валенсьенна ориентировочно за 170 тысяч евро.
Колос первую часть сезона УПЛ закончил на 6-й позиции с 25 набранными очками.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 января 2026, 16:15 25
Деятельность сборной Габона приостановлена на неопределенный срок
Футбол | 01 января 2026, 17:09 2
Коуч опубликовал пост в социальных сетях
Футбол | 02.01.2026, 13:41
Футбол | 02.01.2026, 12:20
Футбол | 02.01.2026, 08:04
Комментарии 0
Популярные новости
01.01.2026, 09:14 1
01.01.2026, 00:02 2
01.01.2026, 14:28 12
01.01.2026, 08:11 9
01.01.2026, 04:32 5
01.01.2026, 10:18 5
02.01.2026, 03:32
01.01.2026, 08:42 5