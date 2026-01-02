2 января на Сарденья пройдет матч 18-го тура Серии А Италии, в котором Кальяри встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Кальяри

Команда при Раньери вернулась из Серии В и, пусть и с трудом, но закрепилась в элитном дивизионе. Сделав это, Клаудио летом 2024-го уходил на пенсию, правда, прерывал ее ради Ромы. Но любопытно, что его полопечные во многом в следующем сезоне повторили его результаты: только 36 очков в итоге, но и их хватило, чтобы стать шестнадцатыми в том чемпионате.

В целом, ничего не изменилось и сейчас. Была даже десятиматчевая полоса вообще без побед. Но в ее конце с Наполи в кубке играли вничью, уступив только в затяжном обмене послематчевыми пенальти. А потом и в Кальчо дела наладили. Сначала поставили подножку одному из лидеров, Роме, обыграв ее 1:0. А после поражения оживающей Аталанте и ничьей 2:2 с Пизой вышло победить в крайнем туре и Торино, еще и на выезде.

Милан

Клуб в прошлом сезоне откатился со второго места на восьмое в Серии А. К тому же рано вылетел с плей-офф Лиги чемпионов и, напоследок, проиграл Болонье кубковый финал. На таком фоне все же год назад заполучили трофей, в виде Суперкубка, но, конечно, его оказалось недостаточно.

В итоге летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри. У него были неудачи - тут и дебют в виде поражения Кремонезе, и выдет в кубке после 0:1 с Лацио, а вояж в Саудовскую Аравию ради Суперкубка оказался коротким: проиграли сразу же Наполи. Зато в Серии А получается всерьез бороться за скудетто. 3:0 с Вероной в прошлом туре стали уже десятой победой кряду. Теперь у команды 35 очков - больше, и то всего на одно, у соседнего Интера.

Статистика личных встреч

У Милана было пять побед кряду. Но в прошлом сезоне оба поединка против команды из Сардинии гранд сводил только к ничьим.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сейчас Пулишич и компания очки не потеряют. Согласимся и поставим на то, что в этом поединке они сумеют выиграть у достаточно слабого сейчас соперника (коэффициент - 1,61).