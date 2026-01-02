Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей
В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура Серии А между «Кальяри» и «Миланом».
Игра прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.
Единственный гол в встрече забил Рафаэль Леау на 50-й минуте матча, а на 69-й минуте его заменил форвард Никлас Фюллькруг, которого официально подписали всего за несколько часов до игры.
Серия А 2025/26. 18-й тур, 2 января
Кальяри – Милан – 0:1
Гол: Леау, 50
A winning start to 2026 😎— AC Milan (@acmilan) January 2, 2026
Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/kXiRXqfrzL
