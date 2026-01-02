Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри

В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура Серии А между «Кальяри» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Единственный гол в встрече забил Рафаэль Леау на 50-й минуте матча, а на 69-й минуте его заменил форвард Никлас Фюллькруг, которого официально подписали всего за несколько часов до игры.

Серия А 2025/26. 18-й тур, 2 января

Кальяри – Милан – 0:1

Гол: Леау, 50