  4. Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри
Чемпионат Италии
Кальяри
02.01.2026 21:45 – FT 0 : 1
Милан
Италия
02 января 2026, 23:44 |
436
0

Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей

02 января 2026, 23:44 |
436
0
Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура Серии А между «Кальяри» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Единственный гол в встрече забил Рафаэль Леау на 50-й минуте матча, а на 69-й минуте его заменил форвард Никлас Фюллькруг, которого официально подписали всего за несколько часов до игры.

Серия А 2025/26. 18-й тур, 2 января

Кальяри – Милан – 0:1

Гол: Леау, 50

