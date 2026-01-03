Кальяри – Милан – 0:1. Как Леау вывел россонери в лидеры. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Италии
Вечером 2 января состоялся матч 18-го тура итальянской Серии А.
Команда Кальяри дома уступила Милану со счетом 0:1.
Единственный гол в поединке забил Рафаэл Леау на 50-й минуте после передачи Адриена Рабьо.
У россонери дебютировал новичок команды Никлас Фюллькруг.
Милан набрал набрал 38 очков и стал лидером Серии A, далее следуют: Интер (36), Наполи (34), Рома (33), Ювентус (32).
Серия A. 18-й тур, 2 января 2026
Кальяри – Милан – 0:1
Гол: Рафаэл Леау, 50
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Рафаэл Леау, 50 мин
События матча
