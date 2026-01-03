Вечером 2 января состоялся матч 18-го тура итальянской Серии А.

Команда Кальяри дома уступила Милану со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке забил Рафаэл Леау на 50-й минуте после передачи Адриена Рабьо.

У россонери дебютировал новичок команды Никлас Фюллькруг.

Милан набрал набрал 38 очков и стал лидером Серии A, далее следуют: Интер (36), Наполи (34), Рома (33), Ювентус (32).

Серия A. 18-й тур, 2 января 2026

Кальяри – Милан – 0:1

Гол: Рафаэл Леау, 50

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафаэл Леау, 50 мин