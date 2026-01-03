Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кальяри – Милан – 0:1. Как Леау вывел россонери в лидеры. Видео гола, обзор
Чемпионат Италии
Кальяри
02.01.2026 21:45 – FT 0 : 1
Милан
Италия
03 января 2026, 03:47 | Обновлено 03 января 2026, 06:43
Вечером 2 января состоялся матч 18-го тура итальянской Серии А.

Команда Кальяри дома уступила Милану со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в поединке забил Рафаэл Леау на 50-й минуте после передачи Адриена Рабьо.

У россонери дебютировал новичок команды Никлас Фюллькруг.

Милан набрал набрал 38 очков и стал лидером Серии A, далее следуют: Интер (36), Наполи (34), Рома (33), Ювентус (32).

Серия A. 18-й тур, 2 января 2026

Кальяри – Милан – 0:1

Гол: Рафаэл Леау, 50

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафаэл Леау, 50 мин

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан), асcист Адриен Рабио.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
