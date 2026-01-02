Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кальяри – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Кальяри
02.01.2026 21:45 - : -
Милан
Италия
02 января 2026, 20:04 |
Кальяри – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 января в 21:45 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Кальяри» и «Милан».

Игра пройдет в Кальяри на стадионе «Унипол Домус».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кальяри – Милан
