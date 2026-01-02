Италия02 января 2026, 20:04 |
Кальяри – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 января в 21:45 поединок Серии А
В пятницу, 2 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Кальяри» и «Милан».
Игра пройдет в Кальяри на стадионе «Унипол Домус».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Кальяри – МиланСмотреть трансляцию
|
