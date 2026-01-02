В пятницу, 2 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Кальяри» и «Милан».

Игра пройдет в Кальяри на стадионе «Унипол Домус».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кальяри – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция