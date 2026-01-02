ГВАРДИОЛА: «Матч против Челси? В Премьер-лиге каждая игра сложная»

Коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что теперь командой сосредоточенно будет вестись подготовка к матчу Премьер-лиги с Челси. Игра пройдет на стадионе Этихад в воскресенье, 4 января, в 19:30 по Киеву.

Для Ман Сити это будет всего через три дня после ничьей с Сандерлендом (0:0) на фоне плотного праздничного расписания. Челси имеет больше дней для подготовки к матчу после ничьей (2:2) с Борнмутом в последнем поединке. С тех пор, однако, перед встречей в Манчестере, синие распрощались с главным тренером Энцо Мареской. Независимо от того, кто будет находиться на скамейке соперника в эти выходные, Гвардиола ожидает сложную задачу, чтобы попытаться вернуться на победный путь.

Пеп Гвардиола: «Не говори много о том, что произойдет с соперником, если ты не знаешь этого, потому что тренер… Я не знаю, какой тренер будет там сидеть, и я буду действовать, как будто не знаю, что произойдет. Никаких забот. Просто думай о себе, о том, что нужно делать нашим игрокам, которые помогут нам, и о двух трудных играх. Вот так – Челси и Брайтон. Всегда это была сложная игра против Челси. Действительно хорошая. В Премьер-лиге каждая игра сложная».

Пеп Гвардиола заявил, что плотное праздничное расписание требует осторожности при выборе состава на матч АПЛ с Челси. В традиционно напряженный период Манчестер Сити пришлось пройти через два тяжелых выездных матча – против Ноттингем Форест и Сандерленда.

Матч на Этихад против Челси – это второй из девяти матчей в январе для Ман Сити. После ничьей с Сандерлендом в Новый год поступили смешанные новости о составе: Родри и Жереми Доку вернулись после травм, но Савиньо был вынужден покинуть поле во втором тайме. Главный тренер Пеп Гвардиола заявил, что перед выбором состава на игру с Челси он обсудит ситуацию с медицинским штабом.

Пеп Гвардиола: «В этот период два выездных матча – это очень требовательно. «Вы знаете, всегда бывают рождественские дни, и это были тяжелые два матча – против Ноттингем Форест и Сандерленда, так что да, нужно смотреть. Времени мало. Посмотрим, что будет. Родри вернулся, Жереми Доку – оба после длительных травм. Поэтому нужно быть осторожными. Я поговорю с врачами, с физиотерапевтами, и посмотрим. Савиньо нам не хватает, но да, больше трудностей – сильнее будем».

Пеп Гвардиола высоко оценил игру Родри во втором тайме матча с «черными котами», но также хочет избежать каких-либо повторных проблем для обладателя Золотого мяча 2024 после того, как он пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена.

Пеп Гвардиола: «Я бы сказал, что нам нужно немного подождать, потому что он возвращается после полутора лет. Вперед и назад – нужно быть осторожными. Но, конечно, с Родри на поле мы сильнее. Я не говорю, что без него это невозможно, потому что Ковачич уже не играет. Но и на длительный срок. И Нико выступает отлично. Но Родри – это Родри, понимаете? Мы лучше, и все чувствуют себя лучше. Все это знают, но нужно быть осторожными, нужно быть осторожными».