  ГВАРДИОЛА: «Родри изменил ход игры. Он лучший на своей позиции»
Чемпионат Англии
Сандерленд
01.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
Манчестер Сити
Англия
02 января 2026, 16:57 | Обновлено 02 января 2026, 17:11
ГВАРДИОЛА: «Родри изменил ход игры. Он лучший на своей позиции»

Коуч Ман Сити прокомментировал игру АПЛ против Сандерленда

ГВАРДИОЛА: «Родри изменил ход игры. Он лучший на своей позиции»
Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Испанский тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола остался доволен игрой команды в матче 19-го тура АПЛ против Сандерленда (0:0), но пожалел, что его команда не сумела завершить свои атаки результативным ударом на «Стадиум оф Лайт».

Горожане имели множество шансов набрать три очка: гол Бернарду был отменен из-за офсайда, а также были отличные моменты Эрлинга Холанда, Савиньо, Джереми Доку и Йошко Гвардиола в матче против «черных котов». Гвардиола отметил, что выступление команды было лучше, чем в матче против Ноттингем Форест (2:1), но его расстроило, что игроки не сумели реализовать свои моменты.

Пеп Гвардиола: «Мы создали очень много. Не знаю, сумела ли бы какая-то команда приехать сюда и создать столько же, сколько мы. У них был один офсайд, у Эрлинга был один или два момента. Были некоторые переходы в контратаки, потому что наша форма не была идеальной, во втором тайме Родри помог нам, и когда ты пять, шесть, семь раз оказываешься в штрафной, но не можешь забить – вот чего не хватало. Но мы играли намного лучше, чем против Ноттингем Форест, но не сумели победить. Теперь – восстановление, у нас два дня до игры против Челси, и мы готовы к ней».

Пеп Гвардиола высоко оценил игру Родри во втором тайме матча против Сандерленда. Испанец вышел на замену на перерыве и сделал 52 передачи, когда Сити пытался забить победный гол. Это был его первый матч после короткого выхода против Борнмута в начале ноября, после более чем года проблем с травмами. Хотя его команда не сумела забить на «Стадиум оф Лайт», Гвардиола подчеркнул влияние обладателя Золотого мяча 2024 на игру.

Пеп Гвардиола: «Он изменил ход игры. За 45 минут он доказал, что лучший на своей позиции. Футбол – это про игроков. В построении атак у нас были трудности, а с Родри их было меньше. Он разрезал линии, мы двигались лучше, и после полутора лет без него мы очень его недооценивали. Надеюсь, он останется, потому что делает нашу команду сильнее».

Сити не раз был близок к победе. Эрлинг Холанд и Йошко Гвардиол заставляли вратаря совершать отличные сейвы, а Савиньо с близкого расстояния попал в перекладину. Первая ничья в сезоне оставляет Манчестер Сити на 4 очка позади лидера Арсенала, но Гвардиола доволен игрой команды против непобежденного дома соперника.

Пеп Гвардиола: «Очень хороший матч, особенно второй тайм. Первый тайм был плотным, мы просто не реализовали момент в штрафной. Было много моментов, хорошие действия против фантастической команды, и я очень горд и доволен тем, как мы сыграли на сложном стадионе против сложного соперника. Мы делали всё, чтобы выиграть, но не сумели этого сделать».

Сандерленд чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига пресс-конференция Родри Пеп Гвардиола
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
