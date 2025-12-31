В четверг, 1 января, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сандерленд

Новички Премьер-лиги в текущем сезоне демонстрируют действительно достойные результаты. После 18 туров на их счету есть 28 очков, позволяющих им занимать 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 совсем небольшое – всего 4 зачетных пункта.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Манчестер Сити

Манчестерцы в этом году также набрали обороты. После 18 раундов Премьер-лиги клубу удалось набрать 40 очков – пока этого достаточно, чтобы находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Арсенала» составляет 5 зачетных пунктов, однако «горожане» имеют игру в запасе. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала, где встретится с «Ньюкаслом».

В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 13 баллов за 6 туров – это позволяет им занимать 4-ю строчку общей таблицы соревнований.

Личные встречи

За последние 8 лет команды играли только раз – в 1 круге текущего чемпионата. Тогда победу 3:0 одержал «Манчестер Сити».

Интересные факты

«Манчестер Сити» победил в каждом из 8 последних матчей.

«Сандерленд» не проиграл ни в одном из 9 домашних матчей Премьер-лиги этого сезона. На счету команды 5 побед и 4 ничьи.

«Манчестер Сити» забил 43 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.