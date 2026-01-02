1 января Манчестер Сити на стадионе Этихад потерял очки в матче 19-го тура АПЛ 2025/26 против Сандерденда (0:0).

Из-за этого поражения подопечные Пепа Гвардиола отпустили лондонский Арсенал в таблице чемпионата Англии.

У Ман Сити в активе 41 очко и вторая позиция, у канониров – 45 баллов и первое место.

Украинский форвард черных котов Тимур Тутеров провел всю встречу в резерве команды.

АПЛ 2025/26. 19-й тур, 1 января

Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

Видеообзор матча