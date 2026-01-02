Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Ман Сити – 0:0. Новогодний подарок Арсеналу. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Сандерленд
01.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 января 2026, 02:31 |
43
0

Сандерленд – Ман Сити – 0:0. Новогодний подарок Арсеналу. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ 2025/26

02 января 2026, 02:31 |
43
0
Сандерленд – Ман Сити – 0:0. Новогодний подарок Арсеналу. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января Манчестер Сити на стадионе Этихад потерял очки в матче 19-го тура АПЛ 2025/26 против Сандерденда (0:0).

Из-за этого поражения подопечные Пепа Гвардиола отпустили лондонский Арсенал в таблице чемпионата Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Ман Сити в активе 41 очко и вторая позиция, у канониров – 45 баллов и первое место.

Украинский форвард черных котов Тимур Тутеров провел всю встречу в резерве команды.

АПЛ 2025/26. 19-й тур, 1 января

Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Моуриньо готов вернуться в Челси – но есть один нюанс
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0. Ярмолюк в дерби Лондона. Видеообзор матча
36-летний итальянский тренер попал в поле зрения Челси
Манчестер Сити Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Тимур Тутеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Бокс | 01 января 2026, 08:00 0
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»

Украинец – об Энтони Джошуа

Вест Хэм нацелился на звездного футболиста сборной Украины
Футбол | 01 января 2026, 19:33 7
Вест Хэм нацелился на звездного футболиста сборной Украины
Вест Хэм нацелился на звездного футболиста сборной Украины

Английский клуб заинтересован в услугах Артема Довбика, который защищает цвета «Ромы»

Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Бокс | 01.01.2026, 07:41
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 01.01.2026, 08:33
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова
Футбол | 02.01.2026, 00:02
Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова
Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 3
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 2
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
01.01.2026, 11:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем