Сандерленд – Ман Сити – 0:0. Новогодний подарок Арсеналу. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ 2025/26
1 января Манчестер Сити на стадионе Этихад потерял очки в матче 19-го тура АПЛ 2025/26 против Сандерденда (0:0).
Из-за этого поражения подопечные Пепа Гвардиола отпустили лондонский Арсенал в таблице чемпионата Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У Ман Сити в активе 41 очко и вторая позиция, у канониров – 45 баллов и первое место.
Украинский форвард черных котов Тимур Тутеров провел всю встречу в резерве команды.
АПЛ 2025/26. 19-й тур, 1 января
Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0
Видеообзор матча
