Сандерленд удивил Гвардиолу, Манчестер Сити потерял очки на выезде

В четверг, 1 января, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0.

Гости владели преимуществом в этом противостоянии, однако соперник сумел сдержать натиск Эрлинга Холанда и компании. Подопечные Пепа Гвадиолы наиграли на два гола согласно показателю xG, однако реализовать хотя бы один момент фаворит так и не сумел.

Стоит отметить, что в заявке хозяев оказался украинский нападающий Тимур Тутеров, однако футболист так и не получил шанса проявить себя на поле.

«Манчестер Сити» набрал 41 балл и продолжает занимать второе место, отставая от «Арсенала» на четыре пункта. В следующем туре «горожане» сыграют на домашней арене против лондонского «Челси».

«Сандерленд» разместился на седьмой позиции, имея в своем активе 29 очков. В поединке 20-го тура «черным котам» предстоит на выезде встретиться с «Тоттенхэмом».

Английская Премьер-лига, 19-й тур. 1 января

Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

