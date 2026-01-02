Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черные коты перешли дорогу. Ман Сити потерял очки после победной серии
Англия
02 января 2026, 16:47 | Обновлено 02 января 2026, 17:12
90
0

Черные коты перешли дорогу. Ман Сити потерял очки после победной серии

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью в матче АПЛ против Сандерленда

02 января 2026, 16:47 | Обновлено 02 января 2026, 17:12
90
0
Черные коты перешли дорогу. Ман Сити потерял очки после победной серии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английский клуб Манчестер Сити впервые за последние 7 матчей АПЛ потерял очки.

Манчестер Сити завершил первый матч 2026 года вничью с Сандерлендом (0:0). Это первый случай за последние 7 поединков, когда команда Пепа Гвардиолы не сумела одержать победу в Премьер-лиге.

Ничья с черными котами остановила серию горожан из 6 подряд побед в АПЛ (8 побед, если учитывать все турниры).

Команда Пепа Гвардиолы идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ (41 очко), уступая лишь Арсеналу (45).

Манчестер Сити до этого матча имел серию из 8 подряд побед во всех турнирах

  • 27.12.2025. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2 (Премьер-лига)
  • 20.12.2025. Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0 (Премьер-лига)
  • 17.12.2025. Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0 (Кубок английской лиги)
  • 14.12.2025. Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:3 (Премьер-лига)
  • 10.12.2025. Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:2 (Лига чемпионов)
  • 06.12.2025. Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0 (Премьер-лига)
  • 02.12.2025. Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5 (Премьер-лига)
  • 29.11.2025. Манчестер Сити – Лидс – 3:2 (Премьер-лига)

Победная серия Манчестер Сити

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 19 14 3 2 37 - 12 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 45
2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43 - 17 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 41
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30 - 23 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 39
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30 - 26 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 33
5 Челси 19 8 6 5 32 - 21 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33 - 29 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20 - 18 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20 - 20 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28 - 26 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22 - 21 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26 - 27 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27
12 Тоттенхэм 19 7 5 7 27 - 23 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 26
13 Ньюкасл 19 7 5 7 26 - 24 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 26
14 Брайтон 19 6 7 6 28 - 27 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29 - 35 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 23
16 Лидс 19 5 6 8 25 - 32 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 21
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18 - 30 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 18
18 Вест Хэм 19 3 5 11 21 - 38 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 14
19 Бёрнли 19 3 3 13 20 - 37 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 12
20 Вулверхэмптон 19 0 3 16 11 - 40 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 3
Полная таблица

По теме:
ГВАРДИОЛА: «Родри изменил ход игры. Он лучший на своей позиции»
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал известного нападающего из клуба АПЛ
Сандерленд чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига статистика Пеп Гвардиола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Футбол | 01 января 2026, 17:09 2
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат

Коуч опубликовал пост в социальных сетях

Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Футбол | 02 января 2026, 07:02 6
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер

Португалец в восторге от Батагова

Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Футбол | 02.01.2026, 07:39
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
Футбол | 02.01.2026, 13:41
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 02.01.2026, 06:22
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 4
Бокс
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
01.01.2026, 04:32 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 1
Футбол
ФОТО. Таким его видели редко. Как Усик праздновал Новый год
ФОТО. Таким его видели редко. Как Усик праздновал Новый год
01.01.2026, 19:24
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем