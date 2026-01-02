Черные коты перешли дорогу. Ман Сити потерял очки после победной серии

Английский клуб Манчестер Сити впервые за последние 7 матчей АПЛ потерял очки.

Манчестер Сити завершил первый матч 2026 года вничью с Сандерлендом (0:0). Это первый случай за последние 7 поединков, когда команда Пепа Гвардиолы не сумела одержать победу в Премьер-лиге.

Ничья с черными котами остановила серию горожан из 6 подряд побед в АПЛ (8 побед, если учитывать все турниры).

Команда Пепа Гвардиолы идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ (41 очко), уступая лишь Арсеналу (45).

Манчестер Сити до этого матча имел серию из 8 подряд побед во всех турнирах

27.12.2025. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2 (Премьер-лига)

20.12.2025. Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0 (Премьер-лига)

17.12.2025. Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0 (Кубок английской лиги)

14.12.2025. Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:3 (Премьер-лига)

10.12.2025. Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:2 (Лига чемпионов)

06.12.2025. Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0 (Премьер-лига)

02.12.2025. Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5 (Премьер-лига)

29.11.2025. Манчестер Сити – Лидс – 3:2 (Премьер-лига)

