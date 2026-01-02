Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
02 января 2026, 18:09 | Обновлено 02 января 2026, 18:24
В ожидании Григорчука. С одесского Черноморца снято трансферный бан

В одесском клубе выплатили задолженности, из-за которых были наложены санкции

В ожидании Григорчука. С одесского Черноморца снято трансферный бан
ФК Черноморец

С одесского «Черноморца» снят трансферный бан. Соответствующее ограничение убрано из базы FIFA Registration Bans

В одесском клубе выплатили задолженность, из-за которых были наложены санкции.

Скорее всего, погашение долгов было одним из требований Романа Григорчука, который, как ожидается, вскоре станет главным тренером одесского клуба.

Ожидается, что Черноморец в зимнее межсезонье проведет качественное усиление состава.

Трансферный бан по состоянию на 2 января 2026 года действует по отношению к 8 украинским клубам: Карпаты Львов, Ворскла Полтава, Металлист Харьков, а также ныне неактивным: Днепр, Днепр-1, Арсенал Киев, Волынь Луцк, Олимпик Донецк.

FIFA Registration Bans. Украинские клубы, для которых действует трансферный бан

Черноморец Одесса трансферный бан трансферы УПЛ трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук
Николай Степанов Источник: ФИФА
BUKO_CV
в очікуванні Григорчука а прийде Лупашко
