В ожидании Григорчука. С одесского Черноморца снято трансферный бан

С одесского «Черноморца» снят трансферный бан. Соответствующее ограничение убрано из базы FIFA Registration Bans

В одесском клубе выплатили задолженность, из-за которых были наложены санкции.

Скорее всего, погашение долгов было одним из требований Романа Григорчука, который, как ожидается, вскоре станет главным тренером одесского клуба.

Ожидается, что Черноморец в зимнее межсезонье проведет качественное усиление состава.

Трансферный бан по состоянию на 2 января 2026 года действует по отношению к 8 украинским клубам: Карпаты Львов, Ворскла Полтава, Металлист Харьков, а также ныне неактивным: Днепр, Днепр-1, Арсенал Киев, Волынь Луцк, Олимпик Донецк.

FIFA Registration Bans. Украинские клубы, для которых действует трансферный бан