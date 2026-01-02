В ожидании Григорчука. С одесского Черноморца снято трансферный бан
В одесском клубе выплатили задолженности, из-за которых были наложены санкции
С одесского «Черноморца» снят трансферный бан. Соответствующее ограничение убрано из базы FIFA Registration Bans
В одесском клубе выплатили задолженность, из-за которых были наложены санкции.
Скорее всего, погашение долгов было одним из требований Романа Григорчука, который, как ожидается, вскоре станет главным тренером одесского клуба.
Ожидается, что Черноморец в зимнее межсезонье проведет качественное усиление состава.
Трансферный бан по состоянию на 2 января 2026 года действует по отношению к 8 украинским клубам: Карпаты Львов, Ворскла Полтава, Металлист Харьков, а также ныне неактивным: Днепр, Днепр-1, Арсенал Киев, Волынь Луцк, Олимпик Донецк.
FIFA Registration Bans. Украинские клубы, для которых действует трансферный бан
