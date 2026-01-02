Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина объявила о переходе экс-вингера Шахтера
Италия
Манор Соломон – новичок «фиалок»

acffiorentina.com. Манор Соломон

Последняя, по состоянию на сейчас, команда итальянской Серии А «Фиорентина» официально объявила о подписании 26-летнего вингера сборной Израиля Манора Соломона, который известен в Украине своими выступлениями в составе «Шахтера».

Соломон перешел в «Фиорентину» на правах аренды с опцией выкупа.

Контракт вингера принадлежит «Тоттенхэму», а первую часть текущего сезона он провел в Испании, выступая за «Вильярреал», однако перед переходом в стан «фиалок» договор аренды с «желтой субмариной» был досрочно расторгнут.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» сможет выкупить Соломона за 10 миллионов евро, подписав с футболистом полноценный контракт до 2030 года.

