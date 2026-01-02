Экс-игрок Шахтера прибыл в Италию. Фиорентина сможет его выкупить за 10 млн
Манор Соломон готовится подписать контракт с «фиалками»
26-летний вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, который в первой половине сезона на правах аренды выступал в Испании за «Вильярреал», продолжит карьеру в итальянской Серии А.
Израильтянин уже прибыл во Флоренцию, где о его переходе со «шпорами» договорилась местная «Фиорентина» – худшая команда лиги на текущий момент.
В ближайшее время Соломон должен будет пройти медобследование, после чего «Фиорентина» объявит об аренде вингера из «Тоттенхэма», а аналогичное соглашение между «шпорами» и «Вильярреалом» будет досрочно расторгнуто.
По данным La Gazzetta dello Sport, в соглашении Соломона с «Фиорентиной» будет прописана опция выкупа примерно за 10 миллионов евро. Если «фиалки» воспользуются ею до конца текущего сезона, то смогут заключить с Манором личный контракт со сроком действия до 2030 года.
Манор Соломон известен в Украине по выступлениям за «Шахтер». Донецкий клуб израильтянин покинул после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, впоследствии уйдя свободным агентом в «Тоттенхэм».
