Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 декабря 2025, 22:15 | Обновлено 31 декабря 2025, 22:36
Фиорентина договорилась о переходе экс-вингера Шахтера

Манор Соломон продолжит карьеру в итальянской Серии А

Фиорентина договорилась о переходе экс-вингера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

26-летний вингер Манор Соломон перебирается играть в итальянскую Серию А, где о его трансфере договорилась «Фиорентина».

Контракт израильтянина принадлежит «Тоттенхэму», однако с сентября Манор на правах аренды выступает в Испании за «Вильярреал», где дела у него не пошли и ранее уже ходили слухи о желании футболиста досрочно прекратить срок действия договора аренды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Фиорентина» достигла устного соглашения о переходе Соломона, который досрочно покинет «Вильярреал».

О формате сделки – будет ли это еще одна аренда или же полноценный трансфер – источник не сообщает.

Манор Соломон известен в Украине по выступлениям за «Шахтер». Донецкий клуб израильтянин покинул после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, впоследствии уйдя свободным агентом в «Тоттенхэм».

Манор Соломон Фиорентина Тоттенхэм трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Вильярреал Шахтер Донецк аренда игрока Фабрицио Романо
Алексей Сливченко Источник: Фабрицио Романо
Комментарии
