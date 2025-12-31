Фиорентина договорилась о переходе экс-вингера Шахтера

26-летний вингер Манор Соломон перебирается играть в итальянскую Серию А, где о его трансфере договорилась «Фиорентина».

Контракт израильтянина принадлежит «Тоттенхэму», однако с сентября Манор на правах аренды выступает в Испании за «Вильярреал», где дела у него не пошли и ранее уже ходили слухи о желании футболиста досрочно прекратить срок действия договора аренды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Фиорентина» достигла устного соглашения о переходе Соломона, который досрочно покинет «Вильярреал».

О формате сделки – будет ли это еще одна аренда или же полноценный трансфер – источник не сообщает.

Манор Соломон известен в Украине по выступлениям за «Шахтер». Донецкий клуб израильтянин покинул после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, впоследствии уйдя свободным агентом в «Тоттенхэм».