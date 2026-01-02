Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Надежда Киченок ответила Олейниковой касательно своей компании на Новый год
02 января 2026, 19:28 |
Надежда Киченок ответила Олейниковой касательно своей компании на Новый год

Надежда считает, что «не имеет никакого права соревноваться с Александрой в патриотизме»

02 января 2026, 19:28 |
6 Comments
Надежда Киченок ответила Олейниковой касательно своей компании на Новый год
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок сделала еще один комментарий касательно своей новогодней компании с экс-россиняками (Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной), а также ответила на критику Александры Олейниковой:

– Знаете, я не хочу оправдываться, но я могу ответить. То, что Юля играет в этих турнирах, мне жаль. Но я не несу ответственности за то, что она делает со своей жизнью. Все, что я могу, это рассказать и показать, что она этим транслирует для меня и моей страны. Этим я в принципе и занимаюсь. И мне жаль, что люди реагируют так, как они реагируют, но я понимаю такую реакцию и принимаю ее. Мне жаль, что это фото обидело людей в Украине, которые сидят под обстрелами, деньги на которые дает тот самый «газпром».

Реакция Олейниковой и общалась ли я с ней? К сожалению, мы не знакомы с Александрой. И интересно, на каких условиях Александра делает выводы о моих представлениях о реальности. Но точно знаю, что не имею никакого права соревноваться с ней в патриотизме. Тем более что мой папа не на фронте. Он всего лишь в Киеве сидит под обстрелами. Я, к сожалению, не получала от нее ни одного сообщения. Если она предпочитает проводить время в Telegram-каналах вместо личного общения, это ее выбор.

– В последнее время мы, к сожалению, довольно часто видим факты того, что молодые украинские игроки, юниоры, начинают выступать вместе с представителями россии и беларуси в паре, ставят лайки на публикации о топ-игроках из этих стран и т.д. В этой ситуации размывается нарратив о том, что россия и беларусь – страны-агрессоры и что нашим игрокам некомфортно находиться с ними на одном корте. В такой момент, конечно, важен пример опытных игроков, которые много лет в туре и давно выступают за сборную. Что думаете по этому поводу? Возможно, были такие обсуждения в вашем узком кругу или чате?

– Сто процентов это так и пример опытных игроков здесь играет большую роль. И я горжусь примером всех наших девушек – Элиной, Мартой, Лесей, Даяной, Катей, Людой, Юлей, всех, кто защищает наш флаг и защищал его в туре. И то, что у нас нет рукопожатий [с теннисистками из россии и беларуси] – их большая заслуга и труд. Это хороший пример.

ФОТО. Надежда Киченок встретила 2026 год в компании с экс-россиянками

Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине
Сестры Киченок узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Брисбене
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
Даниил Агарков
Комментарии 6
introvert
Про "можу лише розповісти і показати" розсмішило. Мабуть, всю новорічну ніч сиділи тужною компанією і топили в шампанському сльози і сум через гірку долю України. Он яке фото промовисте - аж почорніли від жалю, бідолашні.
"Не хочеш виправдовуватися", то краще б і не починала. Бо виходить поганенько.
Ответить
+5
Falko
"Якщо вона вважає за краще проводити час в Telegram-каналах замість особистого спілкування, це її вибір."
"Вона" вважає за краще зустрічати Новий рік, "всього лише сидячи в Києві під обстрілами" (розпитай тата, якщо цікаво), а не бухати з кацапами. І це, справді, її вибір.
Ответить
+4
28T
Мразота !!! 
Ответить
+1
Олександр Науменко
Гнила душонка.
Ответить
0
MaximusOne
Це все мені нагадує полювання на відьом середньовіччя, тоді теж палили "відьом", але так як тоді час поставив все на своє місце, так і зараз час колись поставить все на свої місце, просто люди ще не готові.
Ответить
-7
SandroKing
По перше вони не екс-росіянки. Усі вони набули подвійного громадянства не відмовляючись від російського. А по друге, яке відношення вони мають до війни? Якщо нормальні адекватні люди то чому не спілкуватися? 
Ответить
-7
