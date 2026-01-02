Надежда Киченок ответила Олейниковой касательно своей компании на Новый год

Украинская теннисистка Надежда Киченок сделала еще один комментарий касательно своей новогодней компании с экс-россиняками (Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной), а также ответила на критику Александры Олейниковой:

– Знаете, я не хочу оправдываться, но я могу ответить. То, что Юля играет в этих турнирах, мне жаль. Но я не несу ответственности за то, что она делает со своей жизнью. Все, что я могу, это рассказать и показать, что она этим транслирует для меня и моей страны. Этим я в принципе и занимаюсь. И мне жаль, что люди реагируют так, как они реагируют, но я понимаю такую реакцию и принимаю ее. Мне жаль, что это фото обидело людей в Украине, которые сидят под обстрелами, деньги на которые дает тот самый «газпром».

Реакция Олейниковой и общалась ли я с ней? К сожалению, мы не знакомы с Александрой. И интересно, на каких условиях Александра делает выводы о моих представлениях о реальности. Но точно знаю, что не имею никакого права соревноваться с ней в патриотизме. Тем более что мой папа не на фронте. Он всего лишь в Киеве сидит под обстрелами. Я, к сожалению, не получала от нее ни одного сообщения. Если она предпочитает проводить время в Telegram-каналах вместо личного общения, это ее выбор.

– В последнее время мы, к сожалению, довольно часто видим факты того, что молодые украинские игроки, юниоры, начинают выступать вместе с представителями россии и беларуси в паре, ставят лайки на публикации о топ-игроках из этих стран и т.д. В этой ситуации размывается нарратив о том, что россия и беларусь – страны-агрессоры и что нашим игрокам некомфортно находиться с ними на одном корте. В такой момент, конечно, важен пример опытных игроков, которые много лет в туре и давно выступают за сборную. Что думаете по этому поводу? Возможно, были такие обсуждения в вашем узком кругу или чате?

– Сто процентов это так и пример опытных игроков здесь играет большую роль. И я горжусь примером всех наших девушек – Элиной, Мартой, Лесей, Даяной, Катей, Людой, Юлей, всех, кто защищает наш флаг и защищал его в туре. И то, что у нас нет рукопожатий [с теннисистками из россии и беларуси] – их большая заслуга и труд. Это хороший пример.

ФОТО. Надежда Киченок встретила 2026 год в компании с экс-россиянками