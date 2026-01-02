Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 января 2026, 15:05 | Обновлено 02 января 2026, 15:06
Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине

Украинка прокомментировала свое решение отпраздновать Новый год с экс-россиянками

02 января 2026, 15:05 | Обновлено 02 января 2026, 15:06
Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок высказалась о своем решении отпраздновать Новый год в компании с экс-россиянками: Юлией Путинцевой, Анной Данилиной и Дарьей Касаткиной.

Переписку с Киченок в Direct (Instagram) опубликовал портал Ukrainian Tennis Community:

– Мне жаль, что это обидело людей. Моя проукраинская позиция неизменна. И все об этом знают. Тот турнир в Питере – для меня такой же триггер. Мне не приятно, что люди там играют. Мы с Юлей (Путинцевой) еще об этом не говорили, потому что я не следила за теннисом в межсезонье. И, к сожалению, не все понимают, что до сих пор идет война. Обещаю с ней поговорить на эту тему. И рассказать и показать, что происходит в Украине из-за таких компаний, как «газпром».

Но я точно не принимаю обвинения в свою сторону в том, что сижу на двух стульях. Я украинка, и в моей стране война. И чтобы в дальнейшем играть в теннис и защищать наш флаг, мне также пришлось покинуть свой дом. Но у меня есть одна цель для себя на войну – это не потерять человечность. И я уверена, что это тоже не всем понравится. Потому что что такое человечность, когда нас убивают. Но вот так.

Я признаю, что я публичный человек. И несу большую ответственность. То, что вы написали «россияне»: во-первых, ни одна из игроков не играет за страну-агрессора. И это факт. Во-вторых, подписки: я не дружу со всеми 952 своими подписками. Спасибо за возможность пересмотреть свои подписки.

Знаете, спасибо за интерес к моей жизни. Потому что до этого момента, может два года, никто не интересовался, когда мне было очень сложно. И рядом, знаете, была именно одна из тех девушек, что на фото, та самая Касаткина, которую вы захейтили, тоже не поняла я, за что. Но мне жаль – из-за проклятой войны люди стали такими злыми. Потому что вы даже не дождались моего ответа и распространили ложную информацию. И я вместо того, чтобы тренироваться, должна оправдываться сейчас.

– Мы не распространяли ложные данные, только то, что заметили у вас на странице и то, что заметили у Путинцевой (об этом вообще написал подписчик). Ваше право в личной жизни решать, что делать и с кем. Но знаете, после пяти лет полномасштабного вторжения россиян, люди не стали более любезно воспринимать «дружбу между украинцами и россиянами», и неважно, сколько месяцев или лет назад они сменили паспорт.

– Знаете, а я еще на господина Президента подписана, а люди тоже его хейтят... Знаете, у меня есть понимание, что после четырех лет, если есть желание захейтить человека, то можно кого угодно захейтить. Я принимаю претензии в свою сторону, и честно признаю, что это фото сложно воспринимать, сидя под обстрелами и когда гибнут украинцы от рук русни. Мой отец тоже сейчас в Украине. И живет в обычном доме без бомбоубежища. Еще раз, свою ответственность признаю. Я готова отвечать за свои действия и последствия от этих действий. И всегда буду честна в своих ответах.

Помимо Путинцевой, Данилиной и Касаткиной, в компании с Надеждой также были Александра Крунич (Сербия) и Наталья Забияко (фигуристка, девушка Касаткиной, экс-россиянка, представляет Канаду).

Портал Ukrainian Tennis Community опубликовал у себя на странице это фото, предъявил Надежде Киченок за «сидение на двух стульях» и также обвинил в подписках на Арину Соболенко, Юрия Дудя, Алексея Арестовича.

На эту ситуации отреагировала другая украинская теннисистка – Александра Олейникова, которая праздновала Новый год в Киеве.

ФОТО. Надежда Киченок встретила 2026 год в компании с экс-россиянками

Надежда Киченок Новый год lifestyle Юлия Путинцева Дарья Касаткина Анна Данилина Александра Крунич
Даниил Агарков Источник: Telegram
AndiM
Бл, шо воно меле ? Одна маячня за іншою.
Ответить
0
_ Moore
Мало мати "одну ціль для себе на війну – це не втратити людяності"(с)!!! Треба донатити на ЗСУ на всю глибину власної кишені!
Ответить
0
