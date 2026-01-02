Когда стадион – крепость. 2 команды АПЛ не проигрывали дома в этом сезоне

После сыгранных 19 туров АПЛ в чемпионате до сих пор есть две команды, которые еще не проиграли ни одного матча на своем стадионе.

В матче 19-го тура против Манчестер Сити (0:0) Сандерленд дома продолжил свою беспроигрышную серию до 10 матчей.

Такую же серию имеет только лидер АПЛ, лондонский Арсенал.

Вспомним, из каких матчей состоят эти две домашние серии без поражений.

Сандерленд (10:5-5-0):

Манчестер Сити (0:0)

Лидс Юнайтед (1:1)

Ньюкасл Юнайтед (1:0)

Борнмут (3:2)

Арсенал (2:2)

Эвертон (1:1)

Вулверхэмптон (2:0)

Астон Вилла (1:1)

Брентфорд (2:1)

Вест Хэм Юнайтед (3:0)

Арсенал (10:9-1-0):