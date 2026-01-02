Англия02 января 2026, 20:09 |
116
0
Когда стадион – крепость. 2 команды АПЛ не проигрывали дома в этом сезоне
Вспомним эти две беспроигрышные серии клубов Премьер-лиги
02 января 2026, 20:09 |
116
0
После сыгранных 19 туров АПЛ в чемпионате до сих пор есть две команды, которые еще не проиграли ни одного матча на своем стадионе.
В матче 19-го тура против Манчестер Сити (0:0) Сандерленд дома продолжил свою беспроигрышную серию до 10 матчей.
Такую же серию имеет только лидер АПЛ, лондонский Арсенал.
Вспомним, из каких матчей состоят эти две домашние серии без поражений.
Сандерленд (10:5-5-0):
- Манчестер Сити (0:0)
- Лидс Юнайтед (1:1)
- Ньюкасл Юнайтед (1:0)
- Борнмут (3:2)
- Арсенал (2:2)
- Эвертон (1:1)
- Вулверхэмптон (2:0)
- Астон Вилла (1:1)
- Брентфорд (2:1)
- Вест Хэм Юнайтед (3:0)
Арсенал (10:9-1-0):
- Астон Вилла (4:1)
- Брайтон (2:1)
- Вулверхэмптон (2:1)
- Брентфорд (2:0)
- Тоттенхэм Хотспур (4:1)
- Кристал Пэлас (1:0)
- Вест Хэм Юнайтед (2:0)
- Манчестер Сити (1:1)
- Ноттингем Форест (3:0)
- Лидс Юнайтед (5:0)
