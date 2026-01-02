Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Когда стадион – крепость. 2 команды АПЛ не проигрывали дома в этом сезоне

Вспомним эти две беспроигрышные серии клубов Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

После сыгранных 19 туров АПЛ в чемпионате до сих пор есть две команды, которые еще не проиграли ни одного матча на своем стадионе.

В матче 19-го тура против Манчестер Сити (0:0) Сандерленд дома продолжил свою беспроигрышную серию до 10 матчей.

Такую же серию имеет только лидер АПЛ, лондонский Арсенал.

Вспомним, из каких матчей состоят эти две домашние серии без поражений.

Сандерленд (10:5-5-0):

  • Манчестер Сити (0:0)
  • Лидс Юнайтед (1:1)
  • Ньюкасл Юнайтед (1:0)
  • Борнмут (3:2)
  • Арсенал (2:2)
  • Эвертон (1:1)
  • Вулверхэмптон (2:0)
  • Астон Вилла (1:1)
  • Брентфорд (2:1)
  • Вест Хэм Юнайтед (3:0)

Арсенал (10:9-1-0):

  • Астон Вилла (4:1)
  • Брайтон (2:1)
  • Вулверхэмптон (2:1)
  • Брентфорд (2:0)
  • Тоттенхэм Хотспур (4:1)
  • Кристал Пэлас (1:0)
  • Вест Хэм Юнайтед (2:0)
  • Манчестер Сити (1:1)
  • Ноттингем Форест (3:0)
  • Лидс Юнайтед (5:0)
