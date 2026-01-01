United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней пройдет командный турнир
Со 2 по 11 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнования под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.
Оба города примут три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие примут 18 сборных. Каждое противостояние состоит из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного поединка.
Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, выйдут в четвертьфинал.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков все результаты матчей United Cup 2026.
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А (Перт)
|
Сборная
|
США
|
Испания
|
Аргентина
|
Очки
|
В-П
|
CША
|
-
|
|
|
|
|
Испания
|
|
-
|
|
|
|
Аргентина
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- 02.01. Испания – Аргентина
- 03.01. CША – Аргентина
- 05.01. CША – Испания
Четверг, 2 января
04:00.Испания – Аргентина
- Хауме Муньяр – Себастьян Баэс
- Джессика Бузас Манейро – Солана Сиерра
- Джессика Бузас Манейро / Хауме Муньяр – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци
Группа В (Сидней)
|
Сборная
|
Канада
|
Бельгия
|
Китай
|
Очки
|
В-П
|
Канада
|
-
|
|
|
|
|
Бельгия
|
|
-
|
|
|
|
Китай
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- 03.01. Бельгия – Китай
- 04.01. Канада – Китай
- 06.01. Канада – Бельгия
Группа С (Перт)
|
Сборная
|
Италия
|
Франция
|
Швейцария
|
Очки
|
В-П
|
Италия
|
-
|
|
|
|
|
Франция
|
|
-
|
|
|
|
Швейцария
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- 03.01. Франция – Швейцария
- 04.01. Италия – Швейцария
- 06.01. Италия – Франция
Группа D (Сидней)
|
Сборная
|
Австралия
|
Чехия
|
Норвегия
|
Очки
|
В-П
|
Австралия
|
-
|
|
|
|
|
Чехия
|
|
-
|
|
|
|
Норвегия
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- 03.01. Австралия – Норвегия
- 05.01. Чехия – Норвегия
- 06.01. Австралия – Чехия
Группа Е (Перт)
|
Сборная
|
Великобритания
|
Греция
|
Япония
|
Очки
|
В-П
|
Великобритания
|
-
|
|
|
|
|
Греция
|
|
-
|
|
|
|
Япония
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- 02.01. Греция – Япония
- 04.01. Великобритания – Япония
- 05.01. Великобритания – Греция
Четверг, 2 января
- Мария Саккари – Наоми Осака
- Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки
- Мария Саккари / Стефанос Циципас – Наоми Осака / Синтаро Мотидзуки
Группа F (Сидней)
|
Сборная
|
Германия
|
Польша
|
Нидерланды
|
Очки
|
В-П
|
Германия
|
-
|
|
|
|
|
Польша
|
|
-
|
|
|
|
Нидерланды
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- 04.01. Германия – Нидерланды
- 05.01. Германия – Польша
- 07.01. Польша – Нидерланды
Группы United Cup 2025
Призовые United Cup 2026
Общий призовой фонд United Cup 2026 года составит не менее 11 806 190 долларов США (по 5 903 345 долларов для игроков ATP и WTA). Каждый игрок, в зависимости от рейтинга, получит фиксированную сумму за участие на турнире. Кроме этого, теннисисты будут получать призовые за победу в конкретном матче, а также за победу сборной в каждом противостоянии.
Очки будут начисляться теннисистам только за победы – в зависимости от рейтинга их соперников. Рейтинговые очки предусмотрены исключительно за матчи в одиночном разряде. Игроки, выигравшие все пять одиночных матчей, смогут заработать максимум 500 очков.
Распределение очков на United Cup 2025
