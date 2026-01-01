United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Со 2 по 11 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнования под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

Оба города примут три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие примут 18 сборных. Каждое противостояние состоит из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного поединка.

Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, выйдут в четвертьфинал.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков все результаты матчей United Cup 2026.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А (Перт)

Сборная США Испания Аргентина Очки В-П CША - Испания - Аргентина -

Результаты матчей сборных

02.01. Испания – Аргентина

Испания – Аргентина 03.01. CША – Аргентина

CША – Аргентина 05.01. CША – Испания

Четверг, 2 января

04:00. Испания – Аргентина

Хауме Муньяр – Себастьян Баэс

Джессика Бузас Манейро – Солана Сиерра

Джессика Бузас Манейро / Хауме Муньяр – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци

Группа В (Сидней)

Сборная Канада Бельгия Китай Очки В-П Канада - Бельгия - Китай -

Результаты матчей сборных

03.01. Бельгия – Китай

Бельгия – Китай 04.01. Канада – Китай

Канада – Китай 06.01. Канада – Бельгия

Группа С (Перт)

Сборная Италия Франция Швейцария Очки В-П Италия - Франция - Швейцария -

Результаты матчей сборных

03.01. Франция – Швейцария

Франция – Швейцария 04.01. Италия – Швейцария

Италия – Швейцария 06.01. Италия – Франция

Группа D (Сидней)

Сборная Австралия Чехия Норвегия Очки В-П Австралия - Чехия - Норвегия -

Результаты матчей сборных

03.01. Австралия – Норвегия

Австралия – Норвегия 05.01. Чехия – Норвегия

Чехия – Норвегия 06.01. Австралия – Чехия

Группа Е (Перт)

Сборная Великобритания Греция Япония Очки В-П Великобритания - Греция - Япония -

Результаты матчей сборных

02.01. Греция – Япония

Греция – Япония 04.01. Великобритания – Япония

Великобритания – Япония 05.01. Великобритания – Греция

Четверг, 2 января

Мария Саккари – Наоми Осака

Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки

Мария Саккари / Стефанос Циципас – Наоми Осака / Синтаро Мотидзуки

Группа F (Сидней)

Сборная Германия Польша Нидерланды Очки В-П Германия - Польша - Нидерланды -

Результаты матчей сборных

04.01. Германия – Нидерланды

Германия – Нидерланды 05.01. Германия – Польша

Германия – Польша 07.01. Польша – Нидерланды

Группы United Cup 2025

Призовые United Cup 2026

Общий призовой фонд United Cup 2026 года составит не менее 11 806 190 долларов США (по 5 903 345 долларов для игроков ATP и WTA). Каждый игрок, в зависимости от рейтинга, получит фиксированную сумму за участие на турнире. Кроме этого, теннисисты будут получать призовые за победу в конкретном матче, а также за победу сборной в каждом противостоянии.

Очки будут начисляться теннисистам только за победы – в зависимости от рейтинга их соперников. Рейтинговые очки предусмотрены исключительно за матчи в одиночном разряде. Игроки, выигравшие все пять одиночных матчей, смогут заработать максимум 500 очков.

Распределение очков на United Cup 2025