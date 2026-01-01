Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней пройдет командный турнир

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
United Cup

Со 2 по 11 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнования под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

Оба города примут три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие примут 18 сборных. Каждое противостояние состоит из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного поединка.

Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, выйдут в четвертьфинал.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков все результаты матчей United Cup 2026.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А (Перт)

Сборная

США

Испания

Аргентина

Очки

В-П

CША

-

Испания

-

Аргентина

-

Результаты матчей сборных

  • 02.01. Испания – Аргентина
  • 03.01. CША – Аргентина
  • 05.01. CША – Испания

Четверг, 2 января

04:00. Испания – Аргентина

  • Хауме Муньяр – Себастьян Баэс
  • Джессика Бузас Манейро – Солана Сиерра
  • Джессика Бузас Манейро / Хауме Муньяр – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци

Группа В (Сидней)

Сборная

Канада

Бельгия

Китай

Очки

В-П

Канада

-

Бельгия

-

Китай

-

Результаты матчей сборных

  • 03.01. Бельгия – Китай
  • 04.01. Канада – Китай
  • 06.01. Канада – Бельгия

Группа С (Перт)

Сборная

Италия

Франция

Швейцария

Очки

В-П

Италия

-

Франция

-

Швейцария

-

Результаты матчей сборных

  • 03.01. Франция – Швейцария
  • 04.01. Италия – Швейцария
  • 06.01. Италия – Франция

Группа D (Сидней)

Сборная

Австралия

Чехия

Норвегия

Очки

В-П

Австралия

-

Чехия

-

Норвегия

-

Результаты матчей сборных

  • 03.01. Австралия – Норвегия
  • 05.01. Чехия – Норвегия
  • 06.01. Австралия – Чехия

Группа Е (Перт)

Сборная

Великобритания

Греция

Япония

Очки

В-П

Великобритания

-

Греция

-

Япония

-

Результаты матчей сборных

  • 02.01. Греция – Япония
  • 04.01. Великобритания – Япония
  • 05.01. Великобритания – Греция

Четверг, 2 января

  • Мария Саккари – Наоми Осака
  • Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки
  • Мария Саккари / Стефанос Циципас – Наоми Осака / Синтаро Мотидзуки

Группа F (Сидней)

Сборная

Германия

Польша

Нидерланды

Очки

В-П

Германия

-

Польша

-

Нидерланды

-

Результаты матчей сборных

  • 04.01. Германия – Нидерланды
  • 05.01. Германия – Польша
  • 07.01. Польша – Нидерланды

Группы United Cup 2025

Призовые United Cup 2026

Общий призовой фонд United Cup 2026 года составит не менее 11 806 190 долларов США (по 5 903 345 долларов для игроков ATP и WTA). Каждый игрок, в зависимости от рейтинга, получит фиксированную сумму за участие на турнире. Кроме этого, теннисисты будут получать призовые за победу в конкретном матче, а также за победу сборной в каждом противостоянии.

Очки будут начисляться теннисистам только за победы – в зависимости от рейтинга их соперников. Рейтинговые очки предусмотрены исключительно за матчи в одиночном разряде. Игроки, выигравшие все пять одиночных матчей, смогут заработать максимум 500 очков.

Распределение очков на United Cup 2025

