02 января 2026, 13:35
ФОТО. Сезон открыт: Аргентина сенсационно одолела Испанию на United Cup

Аргентинцы переиграли испанцев со счетом 3:0 на старте командного турнира в Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Баэс

2 января в Австралии стартовал командный турнир United Cup 2026.

В матче-открытии сошлись сборные Испании и Аргентины. Аргентинцы добыли сенсационную общую победу с разгромным счетом 3:0, хотя перед стартом противостояния считались андердогами.

Вначале Себастьян Баэс и Солана Сиерра выиграли свои одиночные поединки у Хауме Муньяра и Джессики Бузас Манейро. А затем в парной игре тандем Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци справился с дуэтом Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес.

Испания и Аргентина в одной группе выступают вместе с командой США.

United Cup 2026. Группа А, 2 января

Испания – Аргентина – 0:3

  • Хауме Муньяр – Себастьян Баэс – 4:6, 4:6
  • Джессика Бузас Манейро – Солана Сиерра – 4:6, 7:5, 0:6
  • Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци – 6:7 (6:8), 2:6

ФОТО. Сезон открыт: Аргентина сенсационно одолела Испанию на United Cup

Видеообзор матча Хауме Муньяр – Себастьян Баэс

Видеообзор матча Джессика Бузас Манейро – Солана Сиерра

Видеообзор матча Кавалье-Реймерс / Сервантес – Карле / Андреоцци

