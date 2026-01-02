ФОТО. Сезон открыт: Аргентина сенсационно одолела Испанию на United Cup
Аргентинцы переиграли испанцев со счетом 3:0 на старте командного турнира в Австралии
2 января в Австралии стартовал командный турнир United Cup 2026.
В матче-открытии сошлись сборные Испании и Аргентины. Аргентинцы добыли сенсационную общую победу с разгромным счетом 3:0, хотя перед стартом противостояния считались андердогами.
Вначале Себастьян Баэс и Солана Сиерра выиграли свои одиночные поединки у Хауме Муньяра и Джессики Бузас Манейро. А затем в парной игре тандем Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци справился с дуэтом Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес.
Испания и Аргентина в одной группе выступают вместе с командой США.
United Cup 2026. Группа А, 2 января
Испания – Аргентина – 0:3
- Хауме Муньяр – Себастьян Баэс – 4:6, 4:6
- Джессика Бузас Манейро – Солана Сиерра – 4:6, 7:5, 0:6
- Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци – 6:7 (6:8), 2:6
