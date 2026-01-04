ФОТО. Баранка от Мбоко и победа Оже. Канада разгромила Китай на United Cup
Канадцы переиграли китайскую команду с общим счетом 3:0
4 января сборная Канады переиграла Китай на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.
Канадцы одержали победу с общим счетом 3:0, выиграв два одиночных поединка и один парный.
Первое очко Канаде принесла Виктория Мбоко, обыгравшая Чжу Линь с баранкой в третьем сете. Феликс Оже-Альяссим на классе разобрался с Чжаном Чжичжэнем.
В смешанной парной игре Мбоко и Оже без особых проблем разобрались с Ю Сяоди и Тэ Ригель.
Канада и Китай в одной группе D выступают вместе с Бельгией. Противостояния проходят в Сиднее. Днем ранее китайцы сенсационно переиграли бельгийцев 2:1.
United Cup 2026. Группа D, 4 января
Канада – Китай – 3:0
- Виктория Мбоко – Чжу Линь – 2:6, 6:2, 6:0
- Феликс Оже-Альяссим – Чжан Чжичжэнь – 6:4, 6:4
- Виктория Мбоко / Феликс Оже-Альяссим – Ю Сяоди / Тэ Ригель – 6:1, 6:3
