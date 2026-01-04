Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 января 2026, 13:59 | Обновлено 04 января 2026, 16:06
ФОТО. Баранка от Мбоко и победа Оже. Канада разгромила Китай на United Cup

Канадцы переиграли китайскую команду с общим счетом 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко и Феликс Оже-Альяссим

4 января сборная Канады переиграла Китай на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.

Канадцы одержали победу с общим счетом 3:0, выиграв два одиночных поединка и один парный.

Первое очко Канаде принесла Виктория Мбоко, обыгравшая Чжу Линь с баранкой в третьем сете. Феликс Оже-Альяссим на классе разобрался с Чжаном Чжичжэнем.

В смешанной парной игре Мбоко и Оже без особых проблем разобрались с Ю Сяоди и Тэ Ригель.

Канада и Китай в одной группе D выступают вместе с Бельгией. Противостояния проходят в Сиднее. Днем ранее китайцы сенсационно переиграли бельгийцев 2:1.

United Cup 2026. Группа D, 4 января

Канада – Китай – 3:0

  • Виктория Мбоко – Чжу Линь – 2:6, 6:2, 6:0
  • Феликс Оже-Альяссим – Чжан Чжичжэнь – 6:4, 6:4
  • Виктория Мбоко / Феликс Оже-Альяссим – Ю Сяоди / Тэ Ригель – 6:1, 6:3

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Виктория Мбоко – Чжу Линь

Видеообзор матча Феликс Оже-Альяссим – Чжан Чжичжэнь

Видеообзор матча Виктория Мбоко / Феликс Оже-Альяссим – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
