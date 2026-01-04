Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Победа Осаки не помогла. Великобритания одолела Японию на United Cup
WTA
04 января 2026, 11:01 | Обновлено 04 января 2026, 15:29
13
0

ФОТО. Победа Осаки не помогла. Великобритания одолела Японию на United Cup

Британцы вырвали победу у японцев на супертай-брейке в решающем парном поединке

04 января 2026, 11:01 | Обновлено 04 января 2026, 15:29
13
0
ФОТО. Победа Осаки не помогла. Великобритания одолела Японию на United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

4 января сборная Великобритании переиграла команду Японии на United Cup 2026.

Британцы одержали общую победу со счетом 2:1. Первое очко Британии принес Билли Харрис, который справился с Синтаро Мотидзуки. Далее Осака одолела Кэти Свон и перевела противостояние в решающий парный поединок.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В миксте тандем Оливия Николлс / Нил Скупски на супертай-брейке выиграл у пары Нао Хибино / Ясутака Утияма.

Великобритания и Япония выступают в одной группе С с Грецией (Перт). Днем ранее Греция обыграла Японию 3:0.

United Cup 2026. Группа С, 4 января

Великобритания – Япония – 2:1

  • Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки – 7:6 (7:4), 6:3
  • Кэти Суон – Наоми Осака – 6:7 (4:7), 1:6
  • Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма – 7:5, 4:6, [10:7]

ФОТО. Победа Осаки не помогла. Великобритания одолела Японию на United Cup

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки

Видеообзор матча Кэти Суон – Наоми Осака

Видеообзор матча Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма

По теме:
Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Канада – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Разгромная победа Евы Лис. Германия разбила Канаду на United Cup 2026
сборная Великобритании по теннису сборная Японии по теннису Наоми Осака Нао Хибино женская сборная Японии по теннису Эмма Радукану Нил Скупски Ясутака Утияма Билли Харрис Кэти Суон Оливия Николс United Cup женская сборная Великобритании по теннису Синтаро Мотидзуки фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03 января 2026, 19:02 5
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04 января 2026, 08:14 6
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»

Виктор выделил Трубина

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03.01.2026, 23:45
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
02.01.2026, 12:02 2
Футзал
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем