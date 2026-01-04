ФОТО. Победа Осаки не помогла. Великобритания одолела Японию на United Cup
Британцы вырвали победу у японцев на супертай-брейке в решающем парном поединке
4 января сборная Великобритании переиграла команду Японии на United Cup 2026.
Британцы одержали общую победу со счетом 2:1. Первое очко Британии принес Билли Харрис, который справился с Синтаро Мотидзуки. Далее Осака одолела Кэти Свон и перевела противостояние в решающий парный поединок.
В миксте тандем Оливия Николлс / Нил Скупски на супертай-брейке выиграл у пары Нао Хибино / Ясутака Утияма.
Великобритания и Япония выступают в одной группе С с Грецией (Перт). Днем ранее Греция обыграла Японию 3:0.
United Cup 2026. Группа С, 4 января
Великобритания – Япония – 2:1
- Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки – 7:6 (7:4), 6:3
- Кэти Суон – Наоми Осака – 6:7 (4:7), 1:6
- Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма – 7:5, 4:6, [10:7]
Видеообзор матча Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки
Видеообзор матча Кэти Суон – Наоми Осака
Видеообзор матча Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма
