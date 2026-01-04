4 января сборная Великобритании переиграла команду Японии на United Cup 2026.

Британцы одержали общую победу со счетом 2:1. Первое очко Британии принес Билли Харрис, который справился с Синтаро Мотидзуки. Далее Осака одолела Кэти Свон и перевела противостояние в решающий парный поединок.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В миксте тандем Оливия Николлс / Нил Скупски на супертай-брейке выиграл у пары Нао Хибино / Ясутака Утияма.

Великобритания и Япония выступают в одной группе С с Грецией (Перт). Днем ранее Греция обыграла Японию 3:0.

United Cup 2026. Группа С, 4 января

Великобритания – Япония – 2:1

Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки – 7:6 (7:4), 6:3

– Синтаро Мотидзуки – 7:6 (7:4), 6:3 Кэти Суон – Наоми Осака – 6:7 (4:7), 1:6

– 6:7 (4:7), 1:6 Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма – 7:5, 4:6, [10:7]

ФОТО. Победа Осаки не помогла. Великобритания одолела Японию на United Cup

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки

Видеообзор матча Кэти Суон – Наоми Осака

Видеообзор матча Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма