Экс-первая ракетка отказалась от матча 1/16 финала Aus Open. В чем причина?

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 17) снялась с Открытого чемпионата Австралии 2026.

24 января японка должна была сыграть против Мэддисон Инглис (WTA 168), но встреча так и не состоялась.

«Мне пришлось принять непростое решение сняться с турнира, чтобы заняться проблемой, которая требовала внимания моего организма после последнего матча. Я была так вдохновлена тем, чтобы продолжать выступление, и этот турнир значил для меня очень много, поэтому необходимость остановиться именно сейчас разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать и ухудшать ситуацию, если хочу вернуться на корт.

Спасибо всем за любовь и поддержку - я бесконечно благодарна каждому, кто так тепло меня поддерживал. И отдельное спасибо всей моей команде за то, что вы всегда на моей стороне, а также организаторам турнира – за их доброту и понимание».

Осака в Мельбурне успела пройти Антонию Ружич и Сорану Кырстю. В 2019 и 2021 годах выигрывала трофей Australian Open.

Инглис в четвертом круге слэма поборется против второй ракетки мира Иги Свентек.