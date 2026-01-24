Экс-первая ракетка отказалась от матча 1/16 финала Aus Open. В чем причина?
Наоми Осака снялась с мейджора и пропустила Мэддисон Инглис в четвертый раунд
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 17) снялась с Открытого чемпионата Австралии 2026.
24 января японка должна была сыграть против Мэддисон Инглис (WTA 168), но встреча так и не состоялась.
«Мне пришлось принять непростое решение сняться с турнира, чтобы заняться проблемой, которая требовала внимания моего организма после последнего матча. Я была так вдохновлена тем, чтобы продолжать выступление, и этот турнир значил для меня очень много, поэтому необходимость остановиться именно сейчас разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать и ухудшать ситуацию, если хочу вернуться на корт.
Спасибо всем за любовь и поддержку - я бесконечно благодарна каждому, кто так тепло меня поддерживал. И отдельное спасибо всей моей команде за то, что вы всегда на моей стороне, а также организаторам турнира – за их доброту и понимание».
Осака в Мельбурне успела пройти Антонию Ружич и Сорану Кырстю. В 2019 и 2021 годах выигрывала трофей Australian Open.
Инглис в четвертом круге слэма поборется против второй ракетки мира Иги Свентек.
Якщо вже зайшла мова про лисиць, дозволю собі трішки псевдофілософії на задану тему. Про наболіле) В жіночому тенісі, та і в спорті загалом, все як у тваринному світі. Є хижаки, а є травоїдні. Є великі хижаки, є дрібні. Левів вже не залишилось (останньою була Серена), але є гепард (Свьонтек) і поєднання гієни з крокодилом (Сабаленка). Гепард, правда, зараз кульгає на три ноги. Решта сучасних хижаків туру дрібніші, від вовків до гадюк (кожна друга болотна). Десь серед них і наш улюблений медоїд Еліна.
Так от, Марта, на жаль, поки що класична травоїдна. Така собі ляклива лань з ніжним м`ясцем. Улюблена здобич справжніх хижаків. Не знаходитися в самому низу табелі про ранги їй допомагає виключно талант, якого у неї десь як у Свьонтек і Сабаленки разом узятих. Але без знаходження в собі інстинкта хижака жодний талант переміститися на вершину харчового ланцюга Марті не допоможе.
Дякую за увагу)