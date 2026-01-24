Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин

24 января состоялись завершились все матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии 2026.

Вторая ракетка мира Ига Свентек переиграла Анну Калинскую и в 21-й раз в карьере вышла во вторую неделю турнира Grand Slam.

Ее следующей соперницей будет австралийка Мэддисон Инглис, которая без борьбы прошла в четвертый раунд мейджора после снятия Наоми Осаки. Инглис стала первой представительницей своей страны после Эшли Барти в 2022 году, которой удалось выйти в 1/8 финала женского одиночного разряда Aus Open.

Действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз переиграла бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову, которая вернулась в туре после перенесенных двух операций. Плишкова впервые с US Open 2024 сыграла на турнире Grand Slam. Киз стала лишь второй действующей теннисисткой после Винус Уильямс (271) со 125+ победами на мейджорах.

В четвертом круге слэма Киз сыграет против шестой ракетки мира Джессики Пегулы – американка разобралась с «нейтральной» Оксаной Селехметьевой. Джессика впервые в карьере вышла в 1/8 финала на двух подряд турнирах Grand Slam, не отдав при этом ни одного сета.

Четвертая ракетка мира и одна из фавориток на трофей Аманда Анисимова без особых проблем одолела Пейтон Стернс. В следующем круге Аманда встретится с представительницей Китая Ван Синьюй, которая сенсационно выбила 13-ю сеяную Линду Носкову. Ван Синьюй лишь в третий раз в карьере добралась до четвертого раунда слэма.

В еще одном поединке 1/8 финала нижней части сетки сойдутся Елена Рыбакина и Элизе Мертенс. Рыбакина выиграла у Терезы Валентой, а Мертенс правилась с Николой Бартунковой. Елена и Элизе лишили чешских фанатов дерби.

Днем ранее на Aus Open прошли игры 1/16 финала в верхней части сетки, по итогам которых, в частности, далее пробилась и украинка Элина Свитолина.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – 🏳️ Оксана Селехметьева – 6:3, 6:2

Каролина Плишкова – Мэдисон Киз [9] – 3:6, 3:6

Линда Носкова [13] – Ван Синьюй – 5:7, 4:6

Пейтон Стернс – Аманда Анисимова [4] – 1:6, 4:6

Елена Рыбакина [5] – Тереза Валентова – 6:2, 6:2

Элизе Мертенс [21] – Никола Бартункова [Q] – 6:0, 6:4

Наоми Осака [16] – Мэддисон Инглис [Q] – WO., Инглис

🏳️ Анна Калинская [31] – Ига Свентек [2] – 1:6, 6:1, 1:6

Australian Open 2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [17]

Юлия Путинцева – Ива Йович [29]

Коко Гауфф [3] – Каролина Мухова [19]

Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Мэдисон Киз [9]

Ван Синьюй – Аманда Анисимова [4]

Елена Рыбакина [5] – Элизе Мертенс [21]

Мэддисон Инглис [Q] – Ига Свентек [2]