  4. Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин
Australian Open
24 января 2026, 17:07 | Обновлено 24 января 2026, 18:34
Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин

Киз, Анисимова, Свентек и Рыбакина пробились в четвертый раунд мейджора в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

24 января состоялись завершились все матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии 2026.

Вторая ракетка мира Ига Свентек переиграла Анну Калинскую и в 21-й раз в карьере вышла во вторую неделю турнира Grand Slam.

Ее следующей соперницей будет австралийка Мэддисон Инглис, которая без борьбы прошла в четвертый раунд мейджора после снятия Наоми Осаки. Инглис стала первой представительницей своей страны после Эшли Барти в 2022 году, которой удалось выйти в 1/8 финала женского одиночного разряда Aus Open.

Действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз переиграла бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову, которая вернулась в туре после перенесенных двух операций. Плишкова впервые с US Open 2024 сыграла на турнире Grand Slam. Киз стала лишь второй действующей теннисисткой после Винус Уильямс (271) со 125+ победами на мейджорах.

В четвертом круге слэма Киз сыграет против шестой ракетки мира Джессики Пегулы – американка разобралась с «нейтральной» Оксаной Селехметьевой. Джессика впервые в карьере вышла в 1/8 финала на двух подряд турнирах Grand Slam, не отдав при этом ни одного сета.

Четвертая ракетка мира и одна из фавориток на трофей Аманда Анисимова без особых проблем одолела Пейтон Стернс. В следующем круге Аманда встретится с представительницей Китая Ван Синьюй, которая сенсационно выбила 13-ю сеяную Линду Носкову. Ван Синьюй лишь в третий раз в карьере добралась до четвертого раунда слэма.

В еще одном поединке 1/8 финала нижней части сетки сойдутся Елена Рыбакина и Элизе Мертенс. Рыбакина выиграла у Терезы Валентой, а Мертенс правилась с Николой Бартунковой. Елена и Элизе лишили чешских фанатов дерби.

Днем ранее на Aus Open прошли игры 1/16 финала в верхней части сетки, по итогам которых, в частности, далее пробилась и украинка Элина Свитолина.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – 🏳️ Оксана Селехметьева – 6:3, 6:2
Каролина Плишкова – Мэдисон Киз [9] – 3:6, 3:6

Линда Носкова [13] – Ван Синьюй – 5:7, 4:6
Пейтон Стернс – Аманда Анисимова [4] – 1:6, 4:6

Елена Рыбакина [5] – Тереза Валентова – 6:2, 6:2
Элизе Мертенс [21] – Никола Бартункова [Q] – 6:0, 6:4

Наоми Осака [16] – Мэддисон Инглис [Q] – WO., Инглис
🏳️ Анна Калинская [31] – Ига Свентек [2] – 1:6, 6:1, 1:6

Australian Open 2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [17]
Юлия Путинцева – Ива Йович [29]

Коко Гауфф [3] – Каролина Мухова [19]
Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Мэдисон Киз [9]
Ван Синьюй – Аманда Анисимова [4]

Елена Рыбакина [5] – Элизе Мертенс [21]
Мэддисон Инглис [Q] – Ига Свентек [2]

По теме:
Синнер выжил. Стали известны все пары 1/8 финала Aus Open 2026 у мужчин
Экс-первая ракетка отказалась от матча 1/16 финала Aus Open. В чем причина?
ВИДЕО. Как Свентек подарила сет «нейтралке» и вышла в 1/8 финала Aus Open
Australian Open 2026 статистические расклады Джессика Пегула Оксана Селехметьева Каролина Плишкова Мэдисон Киз Пейтон Стернс Аманда Анисимова Линда Носкова Ван Синьюй Элизе Мертенс Никола Бартункова Анна Калинская Ига Свёнтек Наоми Осака Мэддисон Инглис Елена Рыбакина Тереза Валентова Арина Соболенко Виктория Мбоко Юлия Путинцева Ива Йович Коко Гауфф Каролина Мухова Элина Свитолина Мирра Андреева
Даниил Агарков
