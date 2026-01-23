Свитолина идет дальше. Определена половина пар 1/8 финала Aus Open у женщин

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Диану Шнайдер и далее поборется против еще одной «нейтралки» – Мирры Андреевой. Андреева в третьем круге прошла Елену-Габриэлу Русе.

Первая ракетка мира Арина Соболенко на двух тай-брейках выиграла у Анастасии Потаповой. Против Соболенко далее сыграет Виктория Мбоко, которая в 1/16 справилась с Кларой Таусон.

Третья сеяная Коко Гауфф с камбеком выиграла у Хейли Баптист. В четвертом раунде Коко выйдет на корт против Каролины Муховой – чешка обыграла Магду Линетт.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сойдутся Юлия Путинцева и Ива Йович. Путинцева выиграла у Зейнеп Сонмез, а Йович выбила Жасмин Паолини.

24 числа в Мельбурне состоятся встречи третьего раунда в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Потапова – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)

Виктория Мбоко [17] – Клара Таусон – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3

Зейнеп Сонмез [Q] – Юлия Путинцева – 3:6, 7:6 (7:3), 3:6

Ива Йович [29] – Жасмин Паолини [7] – 6:2, 7:6 (7:3)

Коко Гауфф [3] – Хейли Баптист – 3:6, 6:0, 6:3

Каролина Мухова [19] – Магда Линетт – 6:1, 6:1

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3

Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева [8] – 3:6, 4:6

Australian Open 2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [17]

Юлия Путинцева – Ива Йович [29]

Коко Гауфф [3] – Каролина Мухова [19]

Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8]