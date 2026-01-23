Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина идет дальше. Определена половина пар 1/8 финала Aus Open у женщин
Australian Open
23 января 2026, 16:01 |
657
0

Свитолина идет дальше. Определена половина пар 1/8 финала Aus Open у женщин

Элина разобралась с Дианой Шнайдер и далее поборется против Мирры Андреевой

23 января 2026, 16:01 |
657
0
Свитолина идет дальше. Определена половина пар 1/8 финала Aus Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Диану Шнайдер и далее поборется против еще одной «нейтралки» – Мирры Андреевой. Андреева в третьем круге прошла Елену-Габриэлу Русе.

Первая ракетка мира Арина Соболенко на двух тай-брейках выиграла у Анастасии Потаповой. Против Соболенко далее сыграет Виктория Мбоко, которая в 1/16 справилась с Кларой Таусон.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Третья сеяная Коко Гауфф с камбеком выиграла у Хейли Баптист. В четвертом раунде Коко выйдет на корт против Каролины Муховой – чешка обыграла Магду Линетт.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сойдутся Юлия Путинцева и Ива Йович. Путинцева выиграла у Зейнеп Сонмез, а Йович выбила Жасмин Паолини.

24 числа в Мельбурне состоятся встречи третьего раунда в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Потапова – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
Виктория Мбоко [17] – Клара Таусон – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3

Зейнеп Сонмез [Q] – Юлия Путинцева – 3:6, 7:6 (7:3), 3:6
Ива Йович [29] – Жасмин Паолини [7] – 6:2, 7:6 (7:3)

Коко Гауфф [3] – Хейли Баптист – 3:6, 6:0, 6:3
Каролина Мухова [19] – Магда Линетт – 6:1, 6:1

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3
Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева [8] – 3:6, 4:6

Australian Open 2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [17]
Юлия Путинцева – Ива Йович [29]

Коко Гауфф [3] – Каролина Мухова [19]
Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8]

По теме:
Стали известны 8 из 16 участников четвертого раунда Aus Open 2026 у мужчин
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open 2026 статистические расклады Элина Свитолина Диана Шнайдер Мирра Андреева Елена-Габриэла Русе Арина Соболенко Анастасия Потапова Виктория Мбоко Клара Таусон Зейнеп Сонмез Юлия Путинцева Ива Йович Жасмин Паолини Коко Гауфф Хейли Баптист Каролина Мухова Магда Линетт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22 января 2026, 14:47 17
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй

Оба наших сумотори победили в 12-й день январского турнира

Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 09:59 2
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026

Ива в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и далее встретится с Юлией Путинцевой

Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Другие виды | 23.01.2026, 12:28
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Футбол | 23.01.2026, 08:11
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 23.01.2026, 07:35
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 41
Футзал
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
21.01.2026, 17:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем