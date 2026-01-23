Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гауфф оформила камбек с баранкой против 70-й ракетки в 1/16 финала Aus Open
Australian Open
23 января 2026, 08:54 | Обновлено 23 января 2026, 09:01
342
0

Гауфф оформила камбек с баранкой против 70-й ракетки в 1/16 финала Aus Open

Коко переиграла Хейли Баптист и в четвертом раунде встретится с Каролиной Муховой

23 января 2026, 08:54 | Обновлено 23 января 2026, 09:01
342
0
Гауфф оформила камбек с баранкой против 70-й ракетки в 1/16 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Третья ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде американка в трех сетах с камбеком переиграла свою соотечественницу Хейли Баптист (WTA 70), повесив во второй партии баранку.

С момента своего дебюта на турнирах Grand Slam в 2019 году только Ига Свентек (32) выиграла больше сетов со счетом 6:0, чем Коко Гауфф (11, столько же, сколько у Арины Соболенко) на мейджорах.

Среди действующих теннисисток только Винус Уильямс (85) и Ига Свентек (83) имеют больше побед в женском одиночном разряде на слэмах, чем Коко Гауфф (77), после первых 100 сыгранных встреч.

Гауфф – самая молодая американка, вышедшая в четвертый круг Australian Open четыре раза подряд со времен Линдси Дэвенпорт (пять подряд в 1994–1998 годах).

Следующей соперницей Коко будет 19-я сеяная Каролина Мухова (Чехия, WTA 19), которая в третьем раунде выбила Магду Линетт (Польша, WTA 50).

Ранее Коко четыре раза играла против Каролины и одержала четыре победы.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Хейли Баптист (США) – 3:6, 6:0, 6:3

Каролина Мухова (Чехия) [19] – Магда Линетт (Польша) – 6:1, 6:1

По теме:
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Алькарас разгромил Муте. Определены две пары 1/8 финала Aus Open у мужчин
Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026
Коко Гауфф Хейли Баптист Каролина Мухова Магда Линетт Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреева высказалась о смене гражданства и ответила на слова Олейниковой
Теннис | 23 января 2026, 03:31 0
Андреева высказалась о смене гражданства и ответила на слова Олейниковой
Андреева высказалась о смене гражданства и ответила на слова Олейниковой

«Нейтралка» без особой конкретики дала ответ журналистам на пресс-конференции

ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
Футбол | 23 января 2026, 03:22 2
ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7

Статуя Роналду стала мишенью странного перформанса

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 22.01.2026, 22:16
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Футзал | 22.01.2026, 18:41
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22.01.2026, 14:47
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 4
Футбол
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
21.01.2026, 17:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем