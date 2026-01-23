Гауфф оформила камбек с баранкой против 70-й ракетки в 1/16 финала Aus Open

Третья ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде американка в трех сетах с камбеком переиграла свою соотечественницу Хейли Баптист (WTA 70), повесив во второй партии баранку.

С момента своего дебюта на турнирах Grand Slam в 2019 году только Ига Свентек (32) выиграла больше сетов со счетом 6:0, чем Коко Гауфф (11, столько же, сколько у Арины Соболенко) на мейджорах.

Среди действующих теннисисток только Винус Уильямс (85) и Ига Свентек (83) имеют больше побед в женском одиночном разряде на слэмах, чем Коко Гауфф (77), после первых 100 сыгранных встреч.

Гауфф – самая молодая американка, вышедшая в четвертый круг Australian Open четыре раза подряд со времен Линдси Дэвенпорт (пять подряд в 1994–1998 годах).

Следующей соперницей Коко будет 19-я сеяная Каролина Мухова (Чехия, WTA 19), которая в третьем раунде выбила Магду Линетт (Польша, WTA 50).

Ранее Коко четыре раза играла против Каролины и одержала четыре победы.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Хейли Баптист (США) – 3:6, 6:0, 6:3

Каролина Мухова (Чехия) [19] – Магда Линетт (Польша) – 6:1, 6:1