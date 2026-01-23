Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) узнала соперницу в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде мейджора в Мельбурне украинка сыграет против «нейтральной» седьмой ракетки мира Мирры Андреевой, которая в своем поединке третьего круга одолела представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (WTA 79).

Андреева переиграла Русе в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 37 минут.

Свитолина ранее играла против Андреевой всего один раз – в марте 2025 года Элина уступила Мирре в четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Свитолина в 1/16 финала Australian Open выбила другую «нейтралку» – Диану Шнайдер.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мирра Андреева [8] – 3:6, 4:6

Видеообзор матча