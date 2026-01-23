Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Элина в четвертом раунде мейджора сыграет с Миррой Андреевой, которая обыграла Русе
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) узнала соперницу в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
В четвертом раунде мейджора в Мельбурне украинка сыграет против «нейтральной» седьмой ракетки мира Мирры Андреевой, которая в своем поединке третьего круга одолела представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (WTA 79).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Андреева переиграла Русе в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 37 минут.
Свитолина ранее играла против Андреевой всего один раз – в марте 2025 года Элина уступила Мирре в четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Свитолина в 1/16 финала Australian Open выбила другую «нейтралку» – Диану Шнайдер.
Australian Open 2026. 1/16 финала
Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мирра Андреева [8] – 3:6, 4:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ива в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и далее встретится с Юлией Путинцевой
Оба наших сумотори победили в 12-й день январского турнира
Сподіваюся, Еліна дивилася цю гру і зробила потрібні висновки. Румунка наочно продемонструвала, що потрібно робити проти Андрєєвої, а що робити в жодному разі не варто. Хоча розуміти умови задачі це одне, а виконати - зовсім інше. Однак болотна точно не справила враження непереможної, тож будемо вболівати.
Сподіваюсь, більшість глядачів на трибунах теж буде за Еліну.