Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Australian Open
23 января 2026, 15:15 | Обновлено 23 января 2026, 15:37
2700
3

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026

Элина в четвертом раунде мейджора сыграет с Миррой Андреевой, которая обыграла Русе

23 января 2026, 15:15 | Обновлено 23 января 2026, 15:37
2700
3 Comments
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) узнала соперницу в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде мейджора в Мельбурне украинка сыграет против «нейтральной» седьмой ракетки мира Мирры Андреевой, которая в своем поединке третьего круга одолела представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (WTA 79).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Андреева переиграла Русе в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 37 минут.

Свитолина ранее играла против Андреевой всего один раз – в марте 2025 года Элина уступила Мирре в четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Свитолина в 1/16 финала Australian Open выбила другую «нейтралку» – Диану Шнайдер.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мирра Андреева [8] – 3:6, 4:6

Видеообзор матча

По теме:
Стали известны 8 из 16 участников четвертого раунда Aus Open 2026 у мужчин
Свитолина идет дальше. Определена половина пар 1/8 финала Aus Open у женщин
Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирра Андреева Элина Свитолина Елена-Габриэла Русе Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 09:59 2
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026

Ива в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и далее встретится с Юлией Путинцевой

Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22 января 2026, 14:47 17
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй

Оба наших сумотори победили в 12-й день январского турнира

«Шахтер мы выбили». Иностранный тренер назвал главные цели Динамо на сезон
Футбол | 23.01.2026, 12:07
«Шахтер мы выбили». Иностранный тренер назвал главные цели Динамо на сезон
«Шахтер мы выбили». Иностранный тренер назвал главные цели Динамо на сезон
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 23.01.2026, 07:35
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Футбол | 22.01.2026, 17:07
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Не сумнівався в перемозі болотної, Русе занадто слабка ментально. Не хижачка, одним словом. Ще й класу їй бракує. Десь на цьому грунті - грунті духовної близькості травоїдних - вони з Мартою мабуть і знайшли одна одну)
Сподіваюся, Еліна дивилася цю гру і зробила потрібні висновки. Румунка наочно продемонструвала, що потрібно робити проти Андрєєвої, а що робити в жодному разі не варто. Хоча розуміти умови задачі це одне, а виконати - зовсім інше. Однак болотна точно не справила враження непереможної, тож будемо вболівати.
Сподіваюсь, більшість глядачів на трибунах теж буде за Еліну.
Ответить
+7
Андрій Заліщук
Ну якщо Костюк її декласувала, то і Еліні вона до снаги, потрібно продовжувати осушувати болота
Ответить
0
DK2025
Монголоидное пропутинское чмо пролезло дальше
Ответить
0
Популярные новости
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 41
Футзал
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 30
Теннис
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 10
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем