Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026

18-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 27) вышла во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде юная американка переиграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини (Италия) за 1 час и 48 минут.

Йович провела третье очное противостояние против Паолини и одержала первую победу над итальянкой (дебютная виктория над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA).

Ива впервые пробилась в четвертый раунд турнира Grand Slam.

Следующей соперницей Ивы будет представительница Казахстана Юлия Путинцева (WTA 94), которая одолела Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 112). Это будет первая встреча Йович и Путинцевой.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Ива Йович (США) [29] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 6:2, 7:6 (7:3)

Зейнеп Сонмез (Турция) [Q] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 7:6 (7:3), 3:6