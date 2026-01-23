Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Australian Open
23 января 2026, 09:59 | Обновлено 23 января 2026, 10:15
420
1

Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026

Ива в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и далее встретится с Юлией Путинцевой

23 января 2026, 09:59 | Обновлено 23 января 2026, 10:15
420
1 Comments
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

18-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 27) вышла во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде юная американка переиграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини (Италия) за 1 час и 48 минут.

Йович провела третье очное противостояние против Паолини и одержала первую победу над итальянкой (дебютная виктория над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA).

Ива впервые пробилась в четвертый раунд турнира Grand Slam.

Следующей соперницей Ивы будет представительница Казахстана Юлия Путинцева (WTA 94), которая одолела Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 112). Это будет первая встреча Йович и Путинцевой.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Ива Йович (США) [29] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 6:2, 7:6 (7:3)

Зейнеп Сонмез (Турция) [Q] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 7:6 (7:3), 3:6

По теме:
Гауфф оформила камбек с баранкой против 70-й ракетки в 1/16 финала Aus Open
Алькарас разгромил Муте. Определены две пары 1/8 финала Aus Open у мужчин
Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026
Ива Йович Жасмин Паолини Юлия Путинцева Зейнеп Сонмез Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Футбол | 23 января 2026, 08:11 28
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека

Михайличенко вляпался в скандал

Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22 января 2026, 14:47 16
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй

Оба наших сумотори победили в 12-й день январского турнира

АНИСИМОВА: Сложно ли играть под флагом США? Не планирую менять гражданство
Теннис | 23.01.2026, 03:55
АНИСИМОВА: Сложно ли играть под флагом США? Не планирую менять гражданство
АНИСИМОВА: Сложно ли играть под флагом США? Не планирую менять гражданство
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Футбол | 22.01.2026, 12:50
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 22.01.2026, 22:16
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Montreal Fan
Молодець, дуже круто.
Побажаємо Іві в наступному раунді доробити справу, яка не вдалась турчанці!
Ответить
0
Популярные новости
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 38
Футзал
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
22.01.2026, 14:59 2
Теннис
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем