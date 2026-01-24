ВИДЕО. Как Свентек подарила сет «нейтралке» и вышла в 1/8 финала Aus Open
Ига в трех партиях разобралась с Анной Калинской на пути к четвертому раунду мейджора
Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии 2026.
В третьем раунде полька в трех сетах переиграла «нейтралку» Анну Калинскую (WTA 33) за 1 час и 41 минуту.
Australian Open 2026. 1/16 финала
Анна Калинская [31] – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 6:1, 1:6
Ига провела четвертое очное противостояние против Калинской и одержала третью победу.
Свентек в 21-й раз в карьере сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam.
Следующей соперницей Иги будет Мэддисон Инглис.
