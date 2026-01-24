Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Свентек подарила сет «нейтралке» и вышла в 1/8 финала Aus Open
Australian Open
ВИДЕО. Как Свентек подарила сет «нейтралке» и вышла в 1/8 финала Aus Open

Ига в трех партиях разобралась с Анной Калинской на пути к четвертому раунду мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде полька в трех сетах переиграла «нейтралку» Анну Калинскую (WTA 33) за 1 час и 41 минуту.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Анна Калинская [31] Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 6:1, 1:6

Ига провела четвертое очное противостояние против Калинской и одержала третью победу.

Свентек в 21-й раз в карьере сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam.

Следующей соперницей Иги будет Мэддисон Инглис.

По теме:
Экс-первая ракетка отказалась от матча 1/16 финала Aus Open. В чем причина?
Сотворил историю. Aus Open: Джокович одержал 400-ю победу на Grand Slam
ВИДЕО. Синнер едва не снялся с матч на Australian Open 2026. Что произошло?
Ига Свёнтек Анна Калинская Australian Open 2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
