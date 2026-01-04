Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 января 2026, 06:59 | Обновлено 04 января 2026, 07:16
ФОТО. Разгромная победа Евы Лис. Германия разбила Канаду на United Cup 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

4 января сборная Германии переиграла команду Нидерландов на турнире United Cup 2026 в Австралии.

Немцы переиграли нидерландцев с разгромным счетом 3:0. Первое очко Германии принесла уроженка Киева Ева Лис, которая уверенно разобралась с Сюзан Ламенс.

Далее третий номер рейтинга АТР Александр Зверев одолел Таллона Грикспора с баранкой во втором сете. А в миксте Зверев с Лаурой Зигемунд справились с Деми Схюрс и Грикспором.

В одной группе Германия и Нидерланды выступают вместе с Польшей. Поединки этой группы проходят в городе Сидней.

United Cup 2026. Группа F, 4 января

Германия – Нидерланды – 3:0

  • Ева Лис – Сюзан Ламенс – 6:2, 6:2
  • Александр Зверев – Таллон Грикспор – 7:5, 6:0
  • Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Деми Схюрс / Таллон Грикспор – 6:3, 6:2

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Ева Лис – Сюзан Ламенс

Видеообзор матча Александр Зверев – Таллон Грикспор

Видеообзор матча Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Деми Схюрс / Таллон Грикспор

