ФОТО. Разгромная победа Евы Лис. Германия разбила Канаду на United Cup 2026
Александр Зверев переиграл Таллона Грикспора с баранкой во втором сете
4 января сборная Германии переиграла команду Нидерландов на турнире United Cup 2026 в Австралии.
Немцы переиграли нидерландцев с разгромным счетом 3:0. Первое очко Германии принесла уроженка Киева Ева Лис, которая уверенно разобралась с Сюзан Ламенс.
Далее третий номер рейтинга АТР Александр Зверев одолел Таллона Грикспора с баранкой во втором сете. А в миксте Зверев с Лаурой Зигемунд справились с Деми Схюрс и Грикспором.
В одной группе Германия и Нидерланды выступают вместе с Польшей. Поединки этой группы проходят в городе Сидней.
United Cup 2026. Группа F, 4 января
Германия – Нидерланды – 3:0
- Ева Лис – Сюзан Ламенс – 6:2, 6:2
- Александр Зверев – Таллон Грикспор – 7:5, 6:0
- Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Деми Схюрс / Таллон Грикспор – 6:3, 6:2
