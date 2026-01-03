Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Баэс сотворил сенсацию. США пришлось непросто в поединке с Аргентиной
03 января 2026, 17:56 | Обновлено 03 января 2026, 20:15
Американцы переиграли аргентинцев со счетом 2:1 на United Cup, Фритц потерпел поражение

Getty Images/Global Images Ukraine

3 января сборная США переиграла команду Аргентины со счетом 2:1 на United Cup 2026.

Матчевое противостояние началось с сенсационной победы Себастьяна Баэса над Тейлором Фритцем в трех сетах.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Для Баэса эта второй выигранный матч подряд – 2 числа Себастьян переиграл Хауме Муньяра в поединке против Испании.

Баэс впервые за 18 матчей одолел соперника из топ-20 рейтинга АТР на харде. Для аргентинца это также вторая виктория над игроком первой десятки (крупнейшая в карьере) – он впервые с апреля выиграл два матча подряд.

Однако победа Баэса Аргентине сильно не помогла – камбек начала Коко Гауфф, которая разгромила Солану Сиерру. А в миксте Гауфф и Кристиан Харрисон обыграли дуэт Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци.

5 января США сыграют против Испании, которая 3 числа проиграла Аргентине 0:3.

United Cup 2026. Группа А, 3 января

CША – Аргентина – 2:1

  • Тейлор Фритц – Себастьян Баэс – 6:4, 5:7, 4:6
  • Коко Гауфф – Солана Сиерра – 6:1, 6:1
  • Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци – 6:4, 6:1

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Себастьян Баэс

Видеообзор матча Коко Гауфф – Солана Сиерра

Видеообзор матча Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци

По теме:
ФОТО. Рууд одолел де Минаура, но Норвегия все равно уступила Австралии
США – Аргентина. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Победы Вавринки и Бенчич. Швейцария переиграла Францию на United Cup
женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Аргентины по теннису сборная Аргентины по теннису United Cup фото фотогалерея Тейлор Фритц Себастьян Баэс Коко Гауфф Солана Сиерра Кристиан Харрисон Мария Лурдес Карле Гвидо Андреоцци
