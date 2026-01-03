ФОТО. Баэс сотворил сенсацию. США пришлось непросто в поединке с Аргентиной

3 января сборная США переиграла команду Аргентины со счетом 2:1 на United Cup 2026.

Матчевое противостояние началось с сенсационной победы Себастьяна Баэса над Тейлором Фритцем в трех сетах.

Для Баэса эта второй выигранный матч подряд – 2 числа Себастьян переиграл Хауме Муньяра в поединке против Испании.

Баэс впервые за 18 матчей одолел соперника из топ-20 рейтинга АТР на харде. Для аргентинца это также вторая виктория над игроком первой десятки (крупнейшая в карьере) – он впервые с апреля выиграл два матча подряд.

Однако победа Баэса Аргентине сильно не помогла – камбек начала Коко Гауфф, которая разгромила Солану Сиерру. А в миксте Гауфф и Кристиан Харрисон обыграли дуэт Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци.

5 января США сыграют против Испании, которая 3 числа проиграла Аргентине 0:3.

United Cup 2026. Группа А, 3 января

CША – Аргентина – 2:1

Тейлор Фритц – Себастьян Баэс – 6:4, 5:7, 4:6

– 6:4, 5:7, 4:6 Коко Гауфф – Солана Сиерра – 6:1, 6:1

– Солана Сиерра – 6:1, 6:1 Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци – 6:4, 6:1

