ФОТО. Рууд одолел де Минаура, но Норвегия все равно уступила Австралии
Австралийцы переиграли норвежцев со счетом 2:1 на старте United Cup 2026
3 января сборная Австралии переиграла команду Норвегии на старте командного турнира United Cup 2026.
Австралийцы одержали непростую победу со счетом 2:1, хотя перед стартом противостояния считались очевидными фаворитами.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Вначале Сторм Сандерс переиграла Малене Хельго, а затем Каспер Рууд перевел поединок в смешанный парный матч после победы над Алексом де Минауром.
В миксте Сандерс и Патрик Джон Смит на супертай-брейке одолели дуэт Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович.
Австралия и Норвегия в группе Е (Сидней) выступают вместе с Чехией.
United Cup 2026. Группа Е, 3 января
Австралия – Норвегия
- Сторм Хантер – Мален Хельго – 6:2, 7:6 (7:3)
- Алекс де Минаур – Каспер Рууд – 3:6, 3:6
- Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Каспер Рууд / Ульрикке Эйкери – 4:6, 6:1, [10:4]
ФОТО. Рууд одолел де Минаура, но Норвегия все равно уступила Австралии
Видеообзор матча Сторм Хантер – Мален Хельго
Видеообзор матча Алекс де Минаур – Каспер Рууд
Видеообзор матча Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Каспер Рууд / Ульрикке Эйкери
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени
Скоро футболист должен вернуться на поле