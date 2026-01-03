3 января сборная Австралии переиграла команду Норвегии на старте командного турнира United Cup 2026.

Австралийцы одержали непростую победу со счетом 2:1, хотя перед стартом противостояния считались очевидными фаворитами.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Сторм Сандерс переиграла Малене Хельго, а затем Каспер Рууд перевел поединок в смешанный парный матч после победы над Алексом де Минауром.

В миксте Сандерс и Патрик Джон Смит на супертай-брейке одолели дуэт Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович.

Австралия и Норвегия в группе Е (Сидней) выступают вместе с Чехией.

United Cup 2026. Группа Е, 3 января

Австралия – Норвегия

Сторм Хантер – Мален Хельго – 6:2, 7:6 (7:3)

– Мален Хельго – 6:2, 7:6 (7:3) Алекс де Минаур – Каспер Рууд – 3:6, 3:6

– 3:6, 3:6 Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Каспер Рууд / Ульрикке Эйкери – 4:6, 6:1, [10:4]

ФОТО. Рууд одолел де Минаура, но Норвегия все равно уступила Австралии

Видеообзор матча Сторм Хантер – Мален Хельго

Видеообзор матча Алекс де Минаур – Каспер Рууд

Видеообзор матча Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Каспер Рууд / Ульрикке Эйкери