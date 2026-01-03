Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Рууд одолел де Минаура, но Норвегия все равно уступила Австралии
ATP
03 января 2026, 15:31 | Обновлено 03 января 2026, 19:39
9
0

ФОТО. Рууд одолел де Минаура, но Норвегия все равно уступила Австралии

Австралийцы переиграли норвежцев со счетом 2:1 на старте United Cup 2026

03 января 2026, 15:31 | Обновлено 03 января 2026, 19:39
9
0
ФОТО. Рууд одолел де Минаура, но Норвегия все равно уступила Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Алекс де Минаур

3 января сборная Австралии переиграла команду Норвегии на старте командного турнира United Cup 2026.

Австралийцы одержали непростую победу со счетом 2:1, хотя перед стартом противостояния считались очевидными фаворитами.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Сторм Сандерс переиграла Малене Хельго, а затем Каспер Рууд перевел поединок в смешанный парный матч после победы над Алексом де Минауром.

В миксте Сандерс и Патрик Джон Смит на супертай-брейке одолели дуэт Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович.

Австралия и Норвегия в группе Е (Сидней) выступают вместе с Чехией.

United Cup 2026. Группа Е, 3 января

Австралия – Норвегия

  • Сторм Хантер – Мален Хельго – 6:2, 7:6 (7:3)
  • Алекс де Минаур – Каспер Рууд – 3:6, 3:6
  • Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Каспер Рууд / Ульрикке Эйкери – 4:6, 6:1, [10:4]

ФОТО. Рууд одолел де Минаура, но Норвегия все равно уступила Австралии

ruud-odolel-de-minaura-no-norvegiya-vse-ravno-ustupila-avstralii
ruud-odolel-de-minaura-no-norvegiya-vse-ravno-ustupila-avstralii-foto-1
ruud-odolel-de-minaura-no-norvegiya-vse-ravno-ustupila-avstralii-foto-2
ruud-odolel-de-minaura-no-norvegiya-vse-ravno-ustupila-avstralii-foto-3
ruud-odolel-de-minaura-no-norvegiya-vse-ravno-ustupila-avstralii-foto-4

Видеообзор матча Сторм Хантер – Мален Хельго

Видеообзор матча Алекс де МинаурКаспер Рууд

Видеообзор матча Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Каспер Рууд / Ульрикке Эйкери

По теме:
США – Аргентина. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Победы Вавринки и Бенчич. Швейцария переиграла Францию на United Cup
Австралия – Норвегия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Австралии по теннису Каспер Рууд Алекс де Минаур Сторм Хантер (Сандерс) Ульрикке Эйкери сборная Норвегии по теннису United Cup женская сборная Норвегии по теннису женская сборная Австрии по теннису Малене Хельго
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Футбол | 03 января 2026, 13:59 8
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура

Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени

Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03 января 2026, 08:01 14
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации

Скоро футболист должен вернуться на поле

Свитолина сыграет в парном разряде WTA 250 в Окленде вместе с Винус Уильямс
Теннис | 03.01.2026, 11:06
Свитолина сыграет в парном разряде WTA 250 в Окленде вместе с Винус Уильямс
Свитолина сыграет в парном разряде WTA 250 в Окленде вместе с Винус Уильямс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02.01.2026, 23:51
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 6
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем