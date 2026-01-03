ФОТО. Победы Вавринки и Бенчич. Швейцария переиграла Францию на United Cup
Стэн начал прощальный сезон с виктории над Риндеркнешем, Белинда выиграла два матча
3 января сборная Швейцарии по теннису успешно стартовала на United Cup 2026, разгромив команду Франции.
Швейцарцы добыли общую победу со счетом 3:0, выиграв вначале два одиночных поединка, а затем и смешанный парный.
Стэн Вавринка начал свой прощальный сезон с волевой победы над Артуром Риндеркнешем за 3 часа и 20 минут.
Белинда Бенчич без особых проблем разобралась с Леолией Жанжан. В миксте Белинда вместе Якубом Паулем на супертай-брейка дожала дуэт Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен.
Швейцария и Франция выступают в городе Перт в одной группе B с Италией.
United Cup 2026. Группа С, 3 января
Франция – Швейцария – 0:3
- Леолия Жанжан – Белинда Бенчич – 2:6, 4:6
- Артур Риндеркнеш – Стэн Вавринка – 7:5, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)
- Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Якуб Паул – 2:6, 7:5, [2:10]
