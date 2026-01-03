Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Победы Вавринки и Бенчич. Швейцария переиграла Францию на United Cup
03 января 2026, 11:49 | Обновлено 03 января 2026, 11:52
Стэн начал прощальный сезон с виктории над Риндеркнешем, Белинда выиграла два матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

3 января сборная Швейцарии по теннису успешно стартовала на United Cup 2026, разгромив команду Франции.

Швейцарцы добыли общую победу со счетом 3:0, выиграв вначале два одиночных поединка, а затем и смешанный парный.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стэн Вавринка начал свой прощальный сезон с волевой победы над Артуром Риндеркнешем за 3 часа и 20 минут.

Белинда Бенчич без особых проблем разобралась с Леолией Жанжан. В миксте Белинда вместе Якубом Паулем на супертай-брейка дожала дуэт Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен.

Швейцария и Франция выступают в городе Перт в одной группе B с Италией.

United Cup 2026. Группа С, 3 января

Франция – Швейцария – 0:3

  • Леолия Жанжан – Белинда Бенчич – 2:6, 4:6
  • Артур Риндеркнеш – Стэн Вавринка – 7:5, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)
  • Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Якуб Паул – 2:6, 7:5, [2:10]

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Леолия Жанжан – Белинда Бенчич

Видеообзор матча Артур Риндеркнеш – Стэн Вавринка

Видеообзор матча Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Якуб Паул

