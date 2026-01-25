ВИДЕО. Вавринка провел последний матч на Aus Open и выпил пиво с директором

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 139) провел последний матч в карьере на Открытом чемпионате Австралии.

24 января в 1/16 финала мейджора швейцарец в четырех сетах проиграл девятой ракетке мира Тейлору Фритцу из США за 2 часа и 45 минут.

Вавринка в Мельбурне успел переиграть Ласло Дьере и Артура Хеа. За три поединка он провел на корте суммарно 10 часов и 24 минуты. В 2026 году Стэн завершит профессиональную карьеру.

После завершения встречи Вавринка во время прощальной речи принес две банки пиво и разделил последние минуты на корте вместе с директором Australian Open Крэйгом Тайли.

«Я в последний раз вышел на корт здесь в качестве игрока. За эти 20 лет было много эмоций, все благодаря вам. Это было невероятное путешествие. Свой первый Grand Slam я выиграл именно здесь. Мне всегда нравилось возвращаться сюда, я всегда чувствовал поддержку. Тот факт, что я продолжал играть так долго, во многом из-за вас – из-за той любви и тех эмоций, которые вы дарили. Мне грустно уходить, но это было по-настоящему большое путешествие. Все эти годы я видел, как вы любите теннис, поддерживаете нас, как умеете наслаждаться моментом. Теперь настала моя очередь. Так что, если не против, я бы хотел разделить пиво с Крэйгом».

В 2014 году Вавринка выиграл трофей Открытого чемпионата Австралии. На его счету 45 побед и 19 поражений на кортах Мельбурна.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Тейлор Фритц (США) [9] – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 4:6

