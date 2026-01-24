Синнер выжил. Стали известны все пары 1/8 финала Aus Open 2026 у мужчин
Янник одержал непростую победу над Элиотом Спиззири, Новак Джокович прошел Ботика
24 января завершились все матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в мужской сетке одиночного разряда.
Второй номер мирового рейтинга АТР и действующий чемпион турнира Янник Синнер одержал непростую победу над Элиотом Спиззири в четырех сетах, уступая 0:1 по партиям. В третьем сете Янника мучали судороги, но перерыв на закрытие крыши помог ему вернуться в игру.
Следующим соперником Синнера будет его соотечественник Лучано Дардери, который наказал Карена Хачанова. Еще одним итальянцев в 1/8 финала Aus Open будет Лоренцо Музетти – победа над Томашем Махачем. Впервые в Открытой Эре в 1/8 финала мейджора в Мельбурне в мужском одиночном разряде сыграют три итальянца.
Музетти далее поборется с Тейлором Фритцем – американец в четырех партиях выиграл у Стэна Вавринки. Швейцарец провел свой последний поединок на кортах Australian Open – в 2026 году он завершит профессиональную карьеру.
Новак Джокович справился с Ботиком ван де Зандсхулпом, одержав 400-ю победу на турнирах Grand Slam – абсолютный рекорд. Далее Джокович встретится с чехом Якубом Меншиком, который одолел Итана Куинна.
В еще одном поединке 1/8 финала сойдутся Бен Шелтон и Каспер Рууд. Шелтон в трех сетах обыграл Валентена Вашеро, а Рууд выбил Марина Чилича. Среди теннисистов, родившихся после 2002 года, только Карлос Алькарас (87) одержал больше побед в одиночном разряде Grand Slam, чем Шелтон (35).
Днем ранее на Australian Open прошли игры 1/16 финала в верхней части сетки.
Australian Open 2026. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [5] – Томаш Махач – 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2
Стэн Вавринка [WC] – Тейлор Фритц [9] – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 4:6
Якуб Меншик [16] – Итан Куинн – 6:2, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
Ботик ван де Зандсхульп – Новак Джокович [4] – 3:6, 4:6, 6:7 (4:7)
Бен Шелтон [8] – Валентен Вашеро [30] – 6:4, 6:4, 7:6 (7:5)
Марин Чилич – Каспер Рууд [12] – 4:6, 4:6, 6:3, 5:7
Карен Хачанов [15] – Лучано Дардери [22] – 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6
Элиот Спиззири – Янник Синнер [2] – 6:4, 3:6, 4:6, 4:6
Australian Open 2026. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [19]
Александр Бублик [10] – Алекс де Минаур [6]
Александр Зверев [3] – Франсиско Черундоло [18]
Даниил Медведев [11] – Лернер Тьен [25]
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [5] – Тейлор Фритц [9]
Якуб Меншик [16] – Новак Джокович [4]
Бен Шелтон [8] – Каспер Рууд [12]
Лучано Дардери [22] – Янник Синнер [2]
