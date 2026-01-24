ВИДЕО. Синнер едва не снялся с матч на Australian Open 2026. Что произошло?
Янник мучался из-за жары и судорог, но все же прошел Элиота Спиззири в 1/16 финала
Второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) провел непростой матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026, но все же сумел выйти в следующий раунд.
24 января Янник вышел на корт против представителя США Элиота Спиззири (АТР 85). Синнер одержал победу в четырех сетах за 3 часа и 42 минуты.
В начале третьей партии Янника мучали судороги и он вызвал физио на корт. Синнер сказал команде, что не знает, что делать, а его коуч – Даррен Кэхилл – сказал «доиграть сет, даже если придется ходить».
Итальянец был близок к тому, чтобы сняться с поединка. Но тогда все матчи на Aus Open были приостановлен из-за жары и на корте пришлось закрыть крышу, после чего Синнер начал камбек.
Янник продолжает защиту прошлогоднего трофея. Следующим его соперником будет Лучано Дардери.
Australian Open 2026. 1/16 финала
Элиот Спиззири (США) – Янник Синнер (Италия) [2] – 6:4, 3:6, 4:6, 4:6
На пресс-конференции Синнер прокомментировал свое состояние в начале третьего сета:
«У меня начали появляться судороги, но со временем они постепенно прошли. С опытом я сейчас уже немного лучше понимаю свое тело и стараюсь немного лучше справляться с такими ситуациями. Сегодня мне, можно сказать, повезло. В момент, когда закрывали крышу, понадобилось немного времени. Я постарался немного «размяться», расслабить тело, и это помогло. Я также немного изменил подход к розыгрышам, стал по-другому играть некоторые мячи. Все это, безусловно, помогло мне сегодня».
Видеообзор матча Элиот Спиззирри – Янник Синнер
