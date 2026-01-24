Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сотворил историю. Aus Open: Джокович одержал 400-ю победу на Grand Slam
Australian Open
24 января 2026, 16:05 | Обновлено 24 января 2026, 16:35
450
0

Новак переиграл Ботика Ван де Зандсхулпа и вышел в 1/8 финала мейджора в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный 38-летний сербский теннисит Новак Джокович (АТР 4) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Джокович переиграл Ботика ван де Зандсхулпа (Нидерланды, ATP 75) в трех сетах и одержал 400-ю победу на турнирах Grand Slam.

Новак стал первым теннисистом в истории, кому покорилась эта планка. Следующими идут Роджер Федерер (369), Серена Уильямс (367), Рафаэль Надаль (314) и Мартина Навратилова (306).

Джокович в 18-й раз сыграет в четвертом раунде Australian Open, повторив рекорд Роджера Федерера, и в 70-й раз на слэмах, превзойдя показатель Федеререа (69).

Следующим соперником Новака будет 16-й сеяный Якуб Меншик (Чехия, ATP 17).

Australian Open 2026. 1/16 финала

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 3:6, 4:6, 6:7 (4:7)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
