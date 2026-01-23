Стали известны 8 из 16 участников четвертого раунда Aus Open 2026 у мужчин

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 прошли поединки третьего раунда в верхней части мужской сетки одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Корентена Муте. Следующим соперником Карлитоса будет Томми Пол – американец прошел Алехандро Давидовича Фокину, который снялся из-за травмы после второго сета.

Американский теннисист Лернер Тьен выбил Нуну Боржеша и далее встретится с Даниилом Медведевым, который с камбеком выиграл у Фабиана Марожана.

Аргентинец Франсиско Черундоло наказал Андрея Рублева. В четвертом круге Черундоло поборется против третьей ракетки мира Александра Зверева – представитель Германии одолел Кэмерона Норри.

Австралийский «демон» Алекс де Минаур в трех партиях нанес поражение Фрэнсису Тиафо. В 1/8 финала Алекс выйдет на корт против Александра Бублика – казахстанец оказалася сильнее Томаса Мартина Этчеверри.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Корентен Муте [32] – 6:2, 6:4, 6:1

Томми Пол [19] – Алехандро Давидович Фокина [14] – 6:1, 6:1, RET., Фокина

Александр Бублик [10] – Томас Мартин Этчеверри – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4

Фрэнсис Тиафо [29] – Алекс де Минаур [6] – 3:6, 4:6, 5:7

Александр Зверев [3] – Кэмерон Норри [26] – 7:5, 4:6, 6:3, 6:1

Франсиско Черундоло [18] – Андрей Рублев [13] – 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Даниил Медведев [11] – Фабиан Марожан – 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3

Лернер Тьен [25] – Нуну Боржеш – 7:6 (11:9), 6:4, 6:2

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [19]

Александр Бублик [10] – Алекс де Минаур [6]

Александр Зверев [3] – Франсиско Черундоло [18]

Даниил Медведев [11] – Лернер Тьен [25]