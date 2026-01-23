Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны 8 из 16 участников четвертого раунда Aus Open 2026 у мужчин
Australian Open
23 января 2026, 16:31 |
618
0

Стали известны 8 из 16 участников четвертого раунда Aus Open 2026 у мужчин

Карлос Алькарас разобрался с Корентом Муте и в следующем круге встретится с Томми Полом

23 января 2026, 16:31 |
618
0
Стали известны 8 из 16 участников четвертого раунда Aus Open 2026 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 прошли поединки третьего раунда в верхней части мужской сетки одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Корентена Муте. Следующим соперником Карлитоса будет Томми Пол – американец прошел Алехандро Давидовича Фокину, который снялся из-за травмы после второго сета.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Американский теннисист Лернер Тьен выбил Нуну Боржеша и далее встретится с Даниилом Медведевым, который с камбеком выиграл у Фабиана Марожана.

Аргентинец Франсиско Черундоло наказал Андрея Рублева. В четвертом круге Черундоло поборется против третьей ракетки мира Александра Зверева – представитель Германии одолел Кэмерона Норри.

Австралийский «демон» Алекс де Минаур в трех партиях нанес поражение Фрэнсису Тиафо. В 1/8 финала Алекс выйдет на корт против Александра Бублика – казахстанец оказалася сильнее Томаса Мартина Этчеверри.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Корентен Муте [32] – 6:2, 6:4, 6:1
Томми Пол [19] – Алехандро Давидович Фокина [14] – 6:1, 6:1, RET., Фокина

Александр Бублик [10] – Томас Мартин Этчеверри – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4
Фрэнсис Тиафо [29] – Алекс де Минаур [6] – 3:6, 4:6, 5:7

Александр Зверев [3] – Кэмерон Норри [26] – 7:5, 4:6, 6:3, 6:1
Франсиско Черундоло [18] – Андрей Рублев [13] – 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Даниил Медведев [11] – Фабиан Марожан – 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Лернер Тьен [25] – Нуну Боржеш – 7:6 (11:9), 6:4, 6:2

Australian Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [19]
Александр Бублик [10] – Алекс де Минаур [6]

Александр Зверев [3] – Франсиско Черундоло [18]
Даниил Медведев [11] – Лернер Тьен [25]

По теме:
ФОТО. 1/8 финала Aus Open ждет. Как это было: Свитолина наказала Шнайдер
Свитолина идет дальше. Определена половина пар 1/8 финала Aus Open у женщин
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Australian Open 2026 Карлос Алькарас (теннисист) Корентен Муте Томми Пол Алехандро Давидович-Фокина Лернер Тьен Нуну Боржеш Даниил Медведев Фабиан Марожан Александр Зверев Кэмерон Норри Александр Бублик Томас Мартин Этчеверри Франсиско Черундоло Андрей Рублев Алекс де Минаур Фрэнсис Тиафо статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Теннис | 23 января 2026, 04:55 0
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин

Виктория Мбоко прошла Клару Таусон и далее сыграет против Арины Соболенко

Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Другие виды | 23 января 2026, 12:28 17
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю

До завоевания второго в карьере Кубка императора украинцу осталось сделать два шага

Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»
Теннис | 23.01.2026, 13:06
СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»
СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Бокс | 22.01.2026, 21:00
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 7
Футбол
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
21.01.2026, 17:11 2
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 4
Бокс
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 10
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем