Аргентинец выбил Рублева и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло (АТР 21) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде аргентинец в трех сетах переиграл «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 15) за 2 часа и 9 минут.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина) [18] – Андрей Рублев [13] – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Черундоло в пятый раз сыграл против Рублева и одержал четвертую победу.

Франсиско в Мельбурне, кроме Андрея, также выбил Чжана Чжичжэня и Дамира Джумхура. Его следующим оппонентом будет либо Александр Зверев (Германия, ATP 3), либо Кэмерон Норри (Великобритания).

Черундоло впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open. Ранее он дважды добирался до этой стадии на Ролан Гаррос (в 2023 и 2024 годах) и дважды потерпел поражение.