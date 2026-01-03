ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии
Чжан Чжичжэнь и Чжу Линь принесли китайской команде викторию с общим счетом 2:1
В ночь на 3 января сборная Китая переиграла команду Бельгии на старте командного турнира United Cup 2025.
Китайцы одержали общую победу со счетом 2:1. Все решилось на супертай-брейке в смешанном парном поединке.
Вначале Элизе Мертенс разгромила Чжу Линь. Затем Чжан Чжичжэнь за три часа одолел Зизу Бергса и перевел матчевое противостояние в микст.
В решающей встрече Чжан и Чжу на супертай-брейке дожали тандем Бергс / Мертенс после проигранного первого сета и вырвали общую победу.
Бельгия и Китай выступает в Сиднее в одной группе с Канадой.
United Cup 2026. Группа D, 3 января
01:30. Бельгия – Китай – 1:2
- Элизе Мертенс – Чжу Линь – 6:2, 6:2
- Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь – 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 5:7
- Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь – 7:5, 6:7 (5:7), [6:10]
Видеообзор матча Элизе Мертенс – Чжу Линь
Видеообзор матча Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь
Видеообзор матча Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь
