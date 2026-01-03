Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии
WTA
03 января 2026, 09:59 | Обновлено 03 января 2026, 10:07
100
0

ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии

Чжан Чжичжэнь и Чжу Линь принесли китайской команде викторию с общим счетом 2:1

03 января 2026, 09:59 | Обновлено 03 января 2026, 10:07
100
0
ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 3 января сборная Китая переиграла команду Бельгии на старте командного турнира United Cup 2025.

Китайцы одержали общую победу со счетом 2:1. Все решилось на супертай-брейке в смешанном парном поединке.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Элизе Мертенс разгромила Чжу Линь. Затем Чжан Чжичжэнь за три часа одолел Зизу Бергса и перевел матчевое противостояние в микст.

В решающей встрече Чжан и Чжу на супертай-брейке дожали тандем Бергс / Мертенс после проигранного первого сета и вырвали общую победу.

Бельгия и Китай выступает в Сиднее в одной группе с Канадой.

United Cup 2026. Группа D, 3 января

01:30. Бельгия – Китай – 1:2

  • Элизе Мертенс – Чжу Линь – 6:2, 6:2
  • Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь – 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 5:7
  • Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь – 7:5, 6:7 (5:7), [6:10]

ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Элизе Мертенс – Чжу Линь

Видеообзор матча Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь

Видеообзор матча Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь

По теме:
Австралия – Норвегия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Франция – Швейцария. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бельгия – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Бельгии по теннису женская сборная Бельгии по теннису Чжу Линь Элизе Мертенс Зизу Бергс United Cup Чжан Чжичжэнь сборная Китая по теннису женская сборная Китая по теннису фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПЛАХТЫРЬ: «После победы над Динамо телефон был красным от поздравлений»
Футбол | 03 января 2026, 03:29 3
ПЛАХТЫРЬ: «После победы над Динамо телефон был красным от поздравлений»
ПЛАХТЫРЬ: «После победы над Динамо телефон был красным от поздравлений»

Капитан команды Полтава поделился впечатлениями от первой части сезона

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03 января 2026, 09:14 2
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»

Боксер выступил с пожеланиями на Новый год

Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03.01.2026, 08:01
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию
Теннис | 02.01.2026, 16:55
ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию
ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 02.01.2026, 16:41
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33
Футбол
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем