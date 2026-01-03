В ночь на 3 января сборная Китая переиграла команду Бельгии на старте командного турнира United Cup 2025.

Китайцы одержали общую победу со счетом 2:1. Все решилось на супертай-брейке в смешанном парном поединке.

Вначале Элизе Мертенс разгромила Чжу Линь. Затем Чжан Чжичжэнь за три часа одолел Зизу Бергса и перевел матчевое противостояние в микст.

В решающей встрече Чжан и Чжу на супертай-брейке дожали тандем Бергс / Мертенс после проигранного первого сета и вырвали общую победу.

Бельгия и Китай выступает в Сиднее в одной группе с Канадой.

United Cup 2026. Группа D, 3 января

01:30. Бельгия – Китай – 1:2

Элизе Мертенс – Чжу Линь – 6:2, 6:2

– Чжу Линь – 6:2, 6:2 Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь – 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 5:7

– 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 5:7 Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь – 7:5, 6:7 (5:7), [6:10]

ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Элизе Мертенс – Чжу Линь

Видеообзор матча Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь

Видеообзор матча Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь