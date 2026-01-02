Сборная Греции по теннису нанесла разгромное поражение команде Японии на старте United Cup 2026.

2 января в австралийском городе Перт греки разбили японцев со счетом 3:0. Убедительную победу Греции принесли Мария Саккари и Стефанос Циципас.

Вначале Саккари разобралась с Наоми Осакой, а затем Циципас справился с Синтаро Мотидзуки. В миксте Саккари и Циципас в двух сетах одолели дуэт Нао Хибино / Ясутака Утияма.

В одной группе Греция и Япония выступают вместе с Великобританией.

United Cup 2026. Группа С, 2 января

Греция – Япония – 3:0

Мария Саккари – Наоми Осака – 6:4, 6:2

Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки – 6:3, 6:4

Мария Саккари / Стефанос Циципас – Нао Хибино / Ясутака Утияма – 6:2, 6:3

ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию

Видеообзор матча Мария Саккари – Наоми Осака

Видеообзор матча Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки

Видеообзор матча Мария Саккари / Стефанос Циципас – Нао Хибино / Ясутака Утияма