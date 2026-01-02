ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 января 2026, 16:55
Мария Саккари и Стефанос принесли греческой сборной убедительную стартовую победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари и Стефанос Циципас

Сборная Греции по теннису нанесла разгромное поражение команде Японии на старте United Cup 2026.

2 января в австралийском городе Перт греки разбили японцев со счетом 3:0. Убедительную победу Греции принесли Мария Саккари и Стефанос Циципас.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Саккари разобралась с Наоми Осакой, а затем Циципас справился с Синтаро Мотидзуки. В миксте Саккари и Циципас в двух сетах одолели дуэт Нао Хибино / Ясутака Утияма.

В одной группе Греция и Япония выступают вместе с Великобританией.

United Cup 2026. Группа С, 2 января

Греция – Япония 3:0

  • Мария Саккари – Наоми Осака – 6:4, 6:2
  • Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки – 6:3, 6:4
  • Мария Саккари / Стефанос Циципас – Нао Хибино / Ясутака Утияма – 6:2, 6:3

Видеообзор матча Мария Саккари – Наоми Осака

Видеообзор матча Стефанос Циципас – Синтаро Мотидзуки

Видеообзор матча Мария Саккари / Стефанос Циципас – Нао Хибино / Ясутака Утияма

сборная Японии по теннису Наоми Осака Стефанос Циципас Мария Саккари Нао Хибино женская сборная Японии по теннису United Cup сборная Греции по теннису женская сборная Греции по теннису фото фотогалерея
