ВИДЕО. Осака и Кырстя поссорились после матча на Aus Open. Что произошло?

Японка Наоми Осака и румынка Сорана Кырстя поссорились после матча на Открытом чемпионате Австралии 2026.

22 января Наоми переиграла Сорану в поединке 1/32 финала со счетом 6:3, 4:6, 6:2 за 1 час и 58 минут.

В третьем сете Осака кричала «камон» между первой и второй подачами Кырсти, что не понравилось Соране и она обратилась к судье: «Это нормально? Кричать «камон» между розыгрышами? Это ведь не первый раз за матч». На это румынка услышала ответ, что правилами это не запрещено.

После завершения противостояния Осака и Кырстя обменялись холодным рукопожатием.

Наоми Осака: За что ты так?

Сорана Кырстя: За то, что ты не знаешь, что такое честная игра, подруга. Ты играешь так долго и до сих пор не знаешь, что такое фэйр-плей.

Во время интервью на корте Осака рассказала, что потребовалось, чтобы обыграть Сорану:

«Видимо, много «камонов», из-за которых она так разозлилась, или что-то вроде того. Она отличный игрок. Кажется, это ее последний Australian Open. Жаль, что так вышло. Хотя она могла просто сказать: «Эй, извини, но ты мешаешь». Иногда эмоции перехлестывают, это понятно. В итоге она провела невероятный матч».

Сорана Кырстя на пресс-конференции сказала, что они уладили ситуацию с Наоми:

«Все в порядке. Мы просто немного поболтали. Ничего особенного. Я не думаю, что это главное после сегодняшнего матча. Матч был хороший, ближе к концу она была сильнее меня. И да, она заслужила победу. Это все, что я скажу. Я не буду об этом говорить. Это мой последний Australian Open, я играю уже 20 лет. Мне кажется, что сейчас происходит нечто большее, чем просто пятисекундная дискуссия в конце нашего матча.

Была ли возможность поговорить с Наоми после матча? Это что, самая главная часть сегодняшнего дня? В этом не было никакой драмы – просто два игрока, которые давно в Туре, обменялись парой фраз в течение пяти секунд. Это между нами. Опять же, это мой последний матч на Australian Open. Я бы хотела остановиться на этом».

Наоми Осака на пресс-конференции также прокомментировала ситуацию:

«Если честно, я никогда раньше не была в такой ситуации. Я не знаю, должны ли мы оставить это на корте и дальше общаться: «Привет, как дела?» Я немного запуталась, но понимаю, что для нее это очень эмоционально. И я хочу извиниться. Я думаю, что первые пару фраз, которые я сказала на корте, были неуважительными. Я не люблю проявлять неуважение к людям. Если она захочет поговорить об этом, то да. Когда я поддерживаю себя, я не думаю: «Так, теперь я собью [внимательность] другого человека». Это исключительно для меня».

