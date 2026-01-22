Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Осака и Кырстя поссорились после матча на Aus Open. Что произошло?
Australian Open
22 января 2026, 21:38 |
550
1

ВИДЕО. Осака и Кырстя поссорились после матча на Aus Open. Что произошло?

Наоми «камонила» между подачами Сораны, после игры соперницы обменялись холодным рукопожатием

22 января 2026, 21:38 |
550
1 Comments
ВИДЕО. Осака и Кырстя поссорились после матча на Aus Open. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя и Наоми Осака

Японка Наоми Осака и румынка Сорана Кырстя поссорились после матча на Открытом чемпионате Австралии 2026.

22 января Наоми переиграла Сорану в поединке 1/32 финала со счетом 6:3, 4:6, 6:2 за 1 час и 58 минут.

В третьем сете Осака кричала «камон» между первой и второй подачами Кырсти, что не понравилось Соране и она обратилась к судье: «Это нормально? Кричать «камон» между розыгрышами? Это ведь не первый раз за матч». На это румынка услышала ответ, что правилами это не запрещено.

После завершения противостояния Осака и Кырстя обменялись холодным рукопожатием.

  • Наоми Осака: За что ты так?
  • Сорана Кырстя: За то, что ты не знаешь, что такое честная игра, подруга. Ты играешь так долго и до сих пор не знаешь, что такое фэйр-плей.

Во время интервью на корте Осака рассказала, что потребовалось, чтобы обыграть Сорану:

«Видимо, много «камонов», из-за которых она так разозлилась, или что-то вроде того. Она отличный игрок. Кажется, это ее последний Australian Open. Жаль, что так вышло. Хотя она могла просто сказать: «Эй, извини, но ты мешаешь». Иногда эмоции перехлестывают, это понятно. В итоге она провела невероятный матч».

Сорана Кырстя на пресс-конференции сказала, что они уладили ситуацию с Наоми:

«Все в порядке. Мы просто немного поболтали. Ничего особенного. Я не думаю, что это главное после сегодняшнего матча. Матч был хороший, ближе к концу она была сильнее меня. И да, она заслужила победу. Это все, что я скажу. Я не буду об этом говорить. Это мой последний Australian Open, я играю уже 20 лет. Мне кажется, что сейчас происходит нечто большее, чем просто пятисекундная дискуссия в конце нашего матча.

Была ли возможность поговорить с Наоми после матча? Это что, самая главная часть сегодняшнего дня? В этом не было никакой драмы – просто два игрока, которые давно в Туре, обменялись парой фраз в течение пяти секунд. Это между нами. Опять же, это мой последний матч на Australian Open. Я бы хотела остановиться на этом».

Наоми Осака на пресс-конференции также прокомментировала ситуацию:

«Если честно, я никогда раньше не была в такой ситуации. Я не знаю, должны ли мы оставить это на корте и дальше общаться: «Привет, как дела?» Я немного запуталась, но понимаю, что для нее это очень эмоционально. И я хочу извиниться. Я думаю, что первые пару фраз, которые я сказала на корте, были неуважительными. Я не люблю проявлять неуважение к людям. Если она захочет поговорить об этом, то да. Когда я поддерживаю себя, я не думаю: «Так, теперь я собью [внимательность] другого человека». Это исключительно для меня».

Видеообзор матча Наоми Осака – Сорана Кырстя

По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 23 января
видео Наоми Осака Сорана Кырстя рукопожатие Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22 января 2026, 05:42 0
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона

Украинец – о Ленноксе Льюисе

Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22 января 2026, 14:47 12
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй

Оба наших сумотори победили в 12-й день январского турнира

Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Бокс | 22.01.2026, 09:28
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22.01.2026, 06:23
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Теннис | 22.01.2026, 19:43
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
Осака на 100% людина покоління Зет. Коли "за всьо хороше, проти всього поганого" на словах, а коли нафакапять, то починається "упс, я не такая, я жду трамвая". "Я не люблю проявляти неповагу до людей" ... але "перші кілька фраз, які я сказала, були нешанобливими". Логіка рівня Наомі.
Ответить
+1
Популярные новости
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 6
Бокс
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем